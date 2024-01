Argylle - La Super Spia, Matthew Vaughn sta già pianificando il possibile sequel

Argylle - La Super Spia, il nuovo film con star Henry Cavill, arriverà nei cinema nel mese di febbraio e il regista Matthew Vaughn ha già parlato del possibile sequel.

Al centro della trama c'è Elly Conway, interpretata da Bryce Dallas Howard, che scopre a sorpresa che i suoi romanzi con al centro una super spia sembra avere più di un punto di contatto con la realtà.

Nuovi dettagli del progetto

Tra le pagine di Total Film, si rivelano due nuove foto di Argylle - La super spia, che ritraggono anche Bryce Dallas Howard insieme a Sam Rockwell, e si parla dei progetti per il futuro.

Matthew Vaughn vuole infatti portare sugli schermi anche i prossimi romanzi di Elly Conway. Il regista ha raccontato: "Il primo libro è su: come è diventato una spia Argylle? Quello sarà il prossimo film. E poi Argylle 2 è... Non voglio rivelare troppo, ma c'è il giovane Argylle e quello diventa Henry, perché Henry ama l'idea di realizzare anche un vero film su Argylle".

Argylle - La Super spia, Henry Cavill in una foto del film

Argylle: Sam Rockwell e Bryce Dallas Howard in una foto del film

Argylle: tutto quello che sappiamo sul nuovo film di spionaggio di Henry Cavill

Le dichiarazioni delle star

Il protagonista Henry Cavill ha aggiunto, parlando di un possibile secondo capitolo: "Penso sia un personaggio divertente. Dipende dalla direzione che prenderemo e tutto il resto. Ho un grandioso rapporto con Matthew, quindi quello elimina la parte più difficile. Il prossimo tassello è costruire una storia. Se il racconto è buono, e il personaggio ha un posto dove andare, e si inserisce bene tra tutte le altre cose che sto cercando di costruire, allora sarà grandioso".

Bryce Dallas Howard ha, a sua volta, ha svelato di essere disposta a tornare sul set: "Oh, assolutamente".

Tutti i progetti del filmmaker dipenderanno comunque dall'accoglienza degli spettatori al film: "Tutti si lamentano che non ci sono abbastanza cose originali, ma è perché non vanno a vederle. Le persone devono, per prima cosa, comprare i biglietti, o non ci sarà assolutamente nulla".