Argylle: tutto quello che sappiamo sul nuovo film di spionaggio di Henry Cavill

In passato Henry Cavill era stato preso in considerazione come uno dei candidati più papabili per il ruolo di James Bond nel prossimo capitolo del franchise: per adesso non sappiamo chi avrà l'onore di incarnare l'agente 007 ma, grazie ad Argylle, la star de L'uomo d'acciaio potrà finalmente coronare il suo sogno di incarnare sul grande schermo una spia internazionale recitando al fianco di Dua Lipa (al suo debutto come attrice). La nuova e attesissima pellicola è ormai in lavorazione da un po' di tempo e, secondo quanto riportato da Deadline, potrebbe perfino segnare l'inizio di una vera e propria saga cinematografica composta da ben tre capitoli, che saranno ambientati negli Stati Uniti, a Londra e in altre parti del mondo.

Mission: Impossible 6, Henry Cavill con i baffi sul set

Il film sarà diretto da Matthew Vaughn, principalmente noto per la saga di Kingsman, e si baserà su una sceneggiatura scritta da Jason Fuchs. Il regista e lo sceneggiatore ricopriranno anche il ruolo di produttori insieme ad Adam Bohling e a David Reid, mentre i produttori esecutivi saranno Zygi Kamasa, Carlos Peres, Claudia Vaughn e Adam Fishbach. Come accennato in precedenza, Cavill sarà invece il protagonista della pellicola e nessuno si è detto sorpreso all'idea di vedere l'attore a capo di un possibile franchise di spionaggio: al contrario, i fan sono emozionantissimi in quanto finalmente potranno ammirare Henry in un nuovo progetto che non ha niente in comune con i film dei supereroi o con The Witcher, la celebre serie fantasy che ha recentemente abbandonato.

La data di uscita

Sebbene non sia ancora stata rivelata una data di uscita definitiva, secondo il sito ufficiale di Apple TV+ il film arriverà sicuramente entro il 2023, poiché sembra che i cineasti siano ormai sempre più vicini al completamento del progetto. Tuttavia, in precedenza era stato affermato in via ufficiale che i fan avrebbero sicuramente visto Argylle al cinema prima della fine del 2022, quindi non è opportuno escludere categoricamente l'eventualità di un ulteriore slittamento per quanto concerne l'uscita nelle sale cinematografiche.

Il cast

Locandina di Argylle

Cavill sarà la star principale di Argylle, ma sono ormai moltissimi gli altri grandi nomi del mondo del cinema che sono stati scritturati per unirsi al progetto. Il primo è Sam Rockwell, un attore già ampiamente celebrato con premi e nomination per le sue interpretazioni in film come Il miglio verde, Jojo Rabbit, Confessioni di una mente pericolosa, Richard Jewell, Vice e molti altri. Si tratta di un interprete davvero eccezionale che si rivelerà essere una scelta fantastica per un cast e un progetto di questo tipo.

La prossima attrice della lista è Bryce Dallas Howard, che si è sicuramente fatta un nome a Hollywood nel corso degli ultimi anni: oltre a dirigere alcuni sorprendenti episodi di The Mandalorian, Bryce ha recitato in diversi film importanti come la trilogia di Jurassic World e il film di M. Night Shyamalan intitolato Lady in the Water. La star è anche apparsa in programmi televisivi: da uno dei più iconici episodi di Black Mirror ad Arrested Development. Un altro incredibile interprete presente nel cast del film è Bryan Cranston: principalmente noto per il suo ruolo in Malcolm e per la sua leggendaria interpretazione di Walter White nella serie AMC di successo Breaking Bad, l'attore è anche apparso in svariati film come Little Miss Sunshine, Argo, Drive, L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo e molti altri.

Argylle: Dua Lipa e Henry Cavill in una foto del film

Nel cast c'è anche Catherine O'Hara, un'attrice iconica conosciuta principalmente per aver recitato per Chris Columbus nelle vesti della madre di Kevin McCallister in Mamma, ho perso l'aereo e Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York e più recentemente per la parte di Moira Rose nella serie televisiva Schitt's Creek. Anche Ariana Debose e il wrestler John Cena figurano nel cast di Argylle insieme all'ultima superstar della lista che non necessita nessuna introduzione: Samuel L. Jackson. Infine, come accennato in precedenza, il film vedrà anche il debutto come attrice di Dua Lipa, conosciuta in tutto il mondo per la sua carriera musicale di successo.

La trama e il libro di Ellie Conway

Matthew Vaughn sul set di Kick-Ass

Ma di cosa parla Argylle? Secondo l'articolo di Deadline citato in precedenza, la pellicola racconta le vicende di un agente segreto del controspionaggio che soffre di amnesia e che viene indotto a credere di essere uno scrittore di spionaggio di successo. Dopo che i suoi ricordi e le sue abilità iniziano a riaffiorare, il protagonista intraprende un viaggio di vendetta contro l'oscura organizzazione per cui lavorava chiamata "La Divisione".

A proposito del libro sul quale è stata basata la sceneggiatura del film, l'omonimo romanzo thriller di Ellie Conway pubblicato nel 2022 dalla Transworld Publishers Ltd, il regista Matthew Vaughn ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Quando ho letto la bozza del manoscritto non riuscivo a smettere di ridere dalla felicità, ho immediatamente pensato che fosse il più incredibile e originale spy franchise dai libri di Ian Fleming negli anni '50. È una specie di misto di Die Hard, All'inseguimento della pietra verde e Arma Letale".

Prima di Henry Cavill e The Witcher: 5 attori che hanno lasciato le loro serie tv di successo

"È semplicemente molto, molto divertente. Se la gente pensa che Kingsman sia stato divertente... quando vedrà questo film capirà che qui siamo su un altro livello. L'ho letto durante il lockdown, eravamo tutti infelici e io lo leggevo e continuavo a sorridere. Questa storia riuscirà a reinventare il genere letterario dello spionaggio", ha concluso Vaughn. Mentre il produttore Zygi Kamasa, durante un'intervista della scorsa estate, ha aggiunto: "Siamo davvero emozionati all'idea di iniziare la nostra quarta, e al momento più grande, produzione di un film dall'inizio della pandemia. Dimostra il nostro desiderio di incrementare l'attività di produzione, così come l'ambizione di voler continuare a lanciare delle nuove saghe oltre ai film di Kingsman."