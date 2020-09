Ares Gate, Manuela Arcuri difende Alberto Tarallo dalle accuse lanciate al Grande Fratello Vip 5

Manuela Arcuri prende posizione sull'Ares Gate e prende le difese Alberto Tarallo rispetto alle accuse lanciate da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra durante il Grande Fratello Vip 5.

Mentre Mediaset, dopo la diffida di Alberto Tarallo ha smesso di parlare dell'Ares Gate, Manuela Arcuri nel corso di un'intervista a Dagospia difende Alberto Tarallo e accusa i colleghi di sputare nel piatto dove hanno mangiato.

Lo scandalo nasce dalle dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 5 che hanno colto la Arcuri di sorpresa: "non posso neanche pensare che le persone non abbiano riconoscenza nella vita. Essere riconoscenti è un dovere. È una questione di rispetto, quando una persona ti dà tanto non puoi voltargli le spalle così". Per questo motivo l'attrice ha deciso di parlare: "Sono stata in silenzio perché volevo capire fino a che punto arrivasse questa follia. Non ho mai sentito in vita mia tante falsità come in questi giorni". Manuela trova assurde le accuse lanciate contro Tarallo, a proposito della setta dice "Una setta? Hanno detto cose pesantissime. Le ripeto, sono senza parole".

Al giornalista che l'ha intervistata, l'attrice di Anagni ha raccontato di non aver mai visto nulla delle cose dette in questi giorni, pur avendo lavorato per quindici anni con Tarallo. Manuela Arcuri lo descrive come un uomo generoso: "un grandissimo produttore che ha creato attori totalmente sconosciuti che venivano dal nulla. Li ha creati, formati, gli ha dato un nome e li ha fatti lavorare".

Il soprannome Lucifero, dato al produttore dai due gieffini, la lascia "allibita" e sostiene che sulla vita privata non le sono mai state imposte relazioni ma solo qualche consiglio perché: "Alberto è sempre stato un uomo molto protettivo, ti voleva aiutare sotto tutti questi aspetti. Non ha mai puntato una pistola alla tempia a nessuno".

Manuela Arcuri ha ammesso di aver frequentato la villa del produttore ma senza averci dormito e sul suicidio di Teo Losito ha scacciato con forza i dubbi di Adua, che aveva parlato di istigazione al suicidio: "Giuro che ascoltare istigazione al suicidio mi infastidisce. Quello tra Alberto e Teo era un grande amore, era un'unione totale nella vita e nel lavoro. Una fusione di due persone che portavano avanti il loro lavoro con amore. Teodosio per Alberto era intoccabile".

In questi giorni molte colleghe e colleghi, come Nancy Brilli, Giuliana De Sio, Eva Grimaldi e Francesco Testi, hanno confermato indirettamente le accuse sentite al Grande Fratello ma la Arcuri resta della sua opinione: "Non so come sono terminati i loro rapporti, alcuni sono andati via. Non tutti lavoravano con continuità".

Oggi la Arcuri si è allontanata da Tarallo ma ha un gran bel ricordo di quegli anni: "Lavorativamente parlando sono stati gli anni più belli della mia vita. Alberto Tarallo mi garantiva quasi due fiction l'anno da protagonista, di storie belle che mi hanno messo alla prova e mi hanno fatto crescere. Gli attori li trattava come figli. Questo sarebbe Lucifero?".

A proposto del coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, la Arcuri, che ha avuto una storia con l'attore, lo commenta così: "Ho avuto una relazione con Gabriel durata pochissimo ma era vera. Parliamo di tanti anni fa. Sono contenta che ora sia un uomo più felice. Sono contenta se] si sente più libero, magari lo avesse fatto prima".