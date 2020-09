Gabriel Garko, coming out in diretta al Grande Fratello Vip 5: "Ora voglio vivere la mia vita"

Gabriel Garko ha regalato al Grande Fratello Vip 5, con il suo coming out mai troppo esplicito, uno dei momenti migliori, più sinceri ed emozionanti nell'intera storia dello show.

Arrivato nella casa di Cinecittà come ospite per incontrare la sua amica e presunta ex fidanzata Adua Del Vesco, tutti erano pronti a scommettere sul fatto che avrebbe parlato dell'Ares Gate che sta sconvolgendo il mondo dello spettacolo. Forse in effetti ha anche toccato l'argomento, quando ha promesso sostegno e giustizia alla giovane attrice siciliana in lacrime. Ma Gabriel Garko, come aveva promesso nel pomeriggio sui social, ha fatto qualcosa di ancora più coraggioso, parlando apertamente in diretta di quello che anche lui ha chiamato il "segreto di Pulcinella", quello che giornalisti tra le pagine e in TV gli chiedono ormai da anni. Il coming out, mai reso troppo esplicito, è arrivato alla fine della lunga lettera che Gabriel Garko ha scritto per Adua, ed è stato liberatorio.

Accolto dall'abbraccio virtuale dei social che sono in questo momento una pioggia d'affetto per questo uomo coraggioso.

Non importa il modo, non importa che fosse un segreto di Pulcinella, non importa il tempo, importa averlo fatto. Soprattutto per lui stesso. Da oggi per Gabriel Garko potrà iniziare una nuova vita. Gli auguro serenità. L'amore vince sempre, anche quello per se stessi #GFVIP — Paola. (@Iperborea_) September 25, 2020

E ricordatevi che non è solo Gabriel Garko. Siamo in tanti come Gabriel Garko. Costretti a mentire, a vivere vite non pienamente nostre, per paura di perdere la famiglia, gli amici, il lavoro, il rispetto.

Costretti a vivere nella menzogna per colpa dei pregiudizi.#GFVIP — Mai 'na gioia (@Una_Gioia_Mai) September 25, 2020

Ecco il testo integrale della lettera scritta e letta da un Gabriel Garko mai visto così emozionato:

"_Adua, Rosalinda, tu non mi hai mai chiamato Dario. È un ragazzo che ho ucciso e che voglio riportare in vita. Lo so che alcune cose che sto per dirti saranno una sorpresa per te, non perché non le sapessi ma perché lo farò qui e ora. Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola. Nelle favole c'è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io. Ti voglio dire una cosa che ho fatto anche io. Devi prenderti cura della bambina che è dentro di te e capire in quale momento della vita l'hai persa. Io ho ritrovato il bambino dentro di me e gli ho fatto percorrere mano nella mano tutta la mia vita fino a oggi. Ti dico la verità. Io al bambino, i momenti brutti non glieli ho fatti vedere. Gli ho coperto gli occhi. Non farli vedere nemmeno tu alla tua bambina. Il mio bambino si è accorto che non ero felice".

Il punto di svolta, però, è arrivato: "Ti ricordi quando a Sanremo ti ho detto che volevo fare di testa mia, lì ho iniziato a vivere, ho detto la mia vera età, ho ritrovato il bambino dentro di me. Da allora non sono più riuscito a indossare una maschera. Qui avete avuto una sirena, la sirena canta, ti ammalia e poi non ti lascia respirare più. Il mio bambino mi ha tolto la catena. Abbiamo vissuto una bella favola e la vivrei mille volte. Ma era una favola. Ora però vorrei vivere la mia vita. Con te come amica. Esiste un'altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella. Vorrei poter dire perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà".

Tutta la tensione accumulata si è sciolta tra i due in un caldo (quanto proibito, visto il momento storico) abbraccio che Alfonso Signorini non ha potuto che benedire dallo studio. Senza trovare però maggiore soddisfazione per la curiosità sua e degli spettatori: Gabriel Garko ha scelto un'altra sede per parlare più diffusamente del suo "segreto di pulcinella". Ad accoglierlo nel suo salotto a Verissimo sarà Silvia Toffanin il 3 ottobre.