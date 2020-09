Grande Fratello Vip 5: Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e le rivelazioni shock sul passato insieme

Rivelazioni shock al Grande Fratello Vip 5 tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra relative al periodo in cui stavano insieme e non solo, su un'agenzia che sembra più una setta e un personaggio che hanno chiamato 'Lucifero'. La chiacchierata tra i due concorrenti ha turbato molti spettatori.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra erano tra i concorrenti più attesi di questo Grande Fratello Vip 5: i due sono stati insieme per un periodo e gli spettatori erano curiosi di vedere come avrebbero interagito all'interno della casa.

Adua ha nominato sempre Massimiliano, che è stato galante e non le ha ricambiato la scortesia anche se i rapporti sono sempre stati molto tesi. Ieri notte c'è stato un chiarimento tra i due ma sono venute fuori cose che hanno turbato gli spettatori notturni del reality.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno iniziato a raccontare la loro storia comune in un'agenzia e l'esistenza di una persona che anno chiamato "Lucifero", che ha manipolato le loro vite favorendo la separazione e minando la salute mentale di entrambi. Adua ,dopo questo periodo terribile in cui ha addirittura ammesso di aver pensato al suicidio, ha sofferto di anoressia.

È stato Massimiliano a fare il primo passo per chiedere scusa alla ex, per non aver compreso il suo momento di estrema difficoltà. L'attore napoletano ha detto: "Si devono raccontare ancora tante altre cose sugli inciuci dell'innominabile... mamma mia, che personaggio. Io non rinnego nulla, è stata un'esperienza, molto negativa ma è stata un'esperienza e mi ha cambiato da molti punti di vista e ho raggiunto degli obiettivi lavorativi a cui tenevo".

Adua Del Vesco ha parlato dei suoi rimpianti, dalle sue parole si capisce che qualcuno l'ha tenuta lontano dai genitori: "niente vale tutti gli anni che ho perso accanto ai miei genitori, tutti gli anni che potevo passare con il mio ragazzo, con il quale non sono potuta stare per suo volere. Niente, capito? Niente è paragonabile a tutti i successi lavorativi che ho avuto. Quegli anni, quei momenti, gli anni di vita che ho perso dei miei genitori non me li darà indietro più nessuno".

Morra ha provato a far vedere alla sua ex il bicchiere mezzo pieno, a confortarla: "Però sai cos'è? Guarda la persona che sei, penso che tu sei contenta della persona che sei oggi, no?! Lo devi a quello Probabilmente se non avessi vissuto quello, oggi non studieresti teologia". Ma lei: "Io a un certo punto non volevo più vivere. Non ce la facevo più".

Il discorso è continuato in maniera sibillina facendo veloci riferimenti al loro passato, Massimiliano ha detto: "E' stata una cosa atroce, veramente. Ma poi l'ultimo periodo è stato per me il peggiore. Era diventata una cosa improponibile ormai. Ho detto, mo che ca..o faccio? Ti ricordi quella sera che è successo? Quel mio gesto, quello del telefono che tu giustamente ti sei arrabbiata. Tutto è nato da lì, poi è stato tosto perché ricevevo delle telefonate, istigazioni perché io ho detto chiudiamo il capitolo, perché ho detto basta. Ti ho detto la cosa del Rolex? Che tu eri stata a pensare che io... Te lo giuro su mia madre".

"Non hai idea di quanto sia cattiva quella persona - ha continuato Massimiliano - mise in giro la voce che mi drogavo".

"Io invece ero succube di quella persona - ha replicato Adua - Io ce l'ho idea perché l'ho vissuta sulla mia pelle, ma tante cose forse il mio cervello manco ci arriva. Per questo io mi incazzo, perché vorrei, io vorrei giustizia, vorrei giustizia".

Adua poi ha confessato che queste persone le hanno impedito di riavvicinarsi a Massimiliano dopo il suo grave incidente (l'attore ha avuto un'emorragia cerebrale).

“Io da li poi me ne sono scappata, di notte, di nascosto”

“se rimanevo la facevo la sua fine”

“Io avevo paura per te perché ti conosco”

“non lo sai quello che ho passato, ero veramente sola”#GFVIP pic.twitter.com/TlbTrUYdM8 — 🌙Francesca △⃒⃘ (@inWinterfell__) September 22, 2020

I due hanno anche parlato di un Teo morto suicida (qualcuno ipotizza sia il produttore Teodosio Losito). La morte di Teo è stato l'evento che ha convinto Adua ad andare via "Tu hai visto cosa è successo? Io non ero lì quando è successa quella cosa, l'ho scoperta il giorno dopo alle 7 del mattino. Lui mi mandò un messaggio. Io gli volevo bene e so che anche tu ne volevi a lui. Io se rimanevo facevo la sua fine. Ero veramente sola e avrei fatto quella fine lì. Lui è morto il 9 gennaio (Losito l'8 gennaio). A Natale mi accompagnò in aeroporto e mi abbracciò fortissimo, aveva bisogno di calore umano, non lo dimenticherò mai".

Entrambi hanno trovato conforto nella religione e sono riusciti a uscire da una situazione che comunque li ha traumatizzati. I due ex concordano ormai che la peggior punizione per "Lucifero" sia vederli sereni.