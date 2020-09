Ares Gate: Mediaset cancella le clip dalle trasmissioni di Barbara D’Urso e Federica Panicucci

Mediaset ha cancellato le clip delle trasmissioni di Barbara D'Urso e Federica Panicucci sull'Ares Gate dal suo portale multimediale: su Mediaset Play sono stati eliminati tutti i riferitemi fatti a Pomeriggio Cinque e Mattina 5 sul caso scoppiato al Grande Fratello Vip grazie alle confessioni notturne di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco.

Alcuni utenti hanno lanciato l'allarme su Twitter, che ha trovato una conferma anche su Dagospia: dalla pagina di Pomeriggio Cinque, su Mediaset Play, poche ore fa sono state rimosse le clip sull'Ares Gate e sono state censurare le parti delle puntate in cui se ne parla. Dal portale multimediale del gruppo Mediaset è stata cancellata la puntata di mercoledì 23 settembre di Mattino 5, incentrata sulle dichiarazioni di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco..

La notizia arriva dopo che Dagospia aveva scritto che Alberto Tarallo avrebbe diffidato Mediaset e promesso le vie legali se si continuava a parlare dell'argomento.

Nei giorni scorsi Alfonso Signorini aveva promesso sviluppi clamorosi dopo le dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra e Barbara D'Urso aveva assicurato di aver sguinzagliato i giornalisti di Videonwews per appurare tutta la verità. Ora sembra calato il silenzio, complici, come ricorda sempre il portale di Roberto D'Agostino, gli intrecci tra la Ares e la famiglia Berlusconi: "Ares era una partecipata Mediaset, per cui ha lavorato sia Luna Berlusconi che la fidanzata del padre Paolo, Patrizia Marrocco, nel 2018 promossa in parlamento", si legge nel tweet di Giuseppe Candela.

L'Ares Gate nasce dalla chiacchierata notturna di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, i due ex avevano parlato dell'ambiente di lavoro tossico esistente all'interno dell'agenzia per la quale avevano lavorato. Gli artefici di questo 'scandalo' si erano raccontati le angherie subite e le pressioni psicologiche che un personaggio, che loro hanno chiamato "lucifero", avrebbe esercitato sui due. Il giorno dopo la stampa aveva identificato lucifero in Alberto Tarallo. Le affermazioni dei due gieffini erano state in parte confermate da Lory Del Santo, Teresa de Sio e tante altre star.