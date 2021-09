Chi è il compagno di Manuela Arcuri, Giovanni Di Gianfrancesco

Giovanni Di Gianfrancesco è il compagno di Manuela Arcuri: affascinante come una star hollywoodiana, il marito della bellissima showgirl italiana è nato a Monterotondo, in provincia di Roma, è molto riservato, non appartiene al mondo dello spettacolo e da anni ormai prova con tutte le sue forze a tenersi lontano dai riflettori.

Di Gianfrancesco è nato a Monterotondo nel 1978, è un uomo in carriera oltre che un imprenditore di successo nel settore dell'edilizia. Al contrario di Manuela, come abbiamo già accennato, il compagno è molto riservato e fu proprio la Arcuri a parlare di Giovanni per la prima volta durante una puntata di Vieni Da Me: "Il matrimonio? All'inizio ci abbiamo pensato, poi abbiamo dato la priorità al figlio, per me soprattutto la cosa più importante era avere Mattia e diventare mamma, quindi ci siamo impegnati ad avere il nostro bimbo. Poi una volta che è nato ovviamente sei presa da mille cose ed è passato in secondo piano però non escludo che le nozze non le faremo, perché è uno dei miei sogni."

La loro storia ha avuto inizio nel 2010 e dopo 3 anni è arrivato il piccolo Mattia, evento che ha spinto Manuela Arcuri ad abbandonare il mondo dello spettacolo per un breve periodo: "Mattia è la cosa più bella che mi potesse capitare, non c'è film che tenga a confronto. Ho capito quanto sia importante la mia presenza per lui e quanto sia irrinunciabile per me. L'ho cercato per due anni, è stato super voluto. Stavo quasi per perdere le speranze, e alla fine sono rimasta incinta quando ormai non ci pensavo più."