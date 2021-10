Chi sono stati i fidanzati di Manuela Arcuri?

Manuela Arcuri, oltre che per il suo successo televisivo e cinematografico, ha attirato l'attenzione anche per le sue storie d'amore e per i molti fidanzati a causa dei quali, per anni, ha dichiarato di essere: "Tanto delusa. Trovo solo uomini che vogliono la Arcuri e poi scappano quando si trovano davanti Manuela".

Per quanto concerne la sua vita privata sappiamo che la Arcuri è stata legata per un discreto periodo di tempo al calciatore Francesco Coco e che in seguito ha ammesso di aver avuto un flirt con con Gabriel Garko; anche se, come rivelato da lei stessa a Vieni da me, la storia con l'attore "è durata poco."

Manuela, durante un'intervista rilasciata dopo il coming-out di Gabriel, ha raccontato a Barbara D'Urso: "Per me era una vera storia d'amore, con grande passione, ci piacevamo tantissimo. Ci siamo conosciuti, innamorati e frequentati per qualche mese. La storia sarà durata cinque o sei mesi più o meno. Io ero presa. Gabriel è bellissimo, era meraviglioso. Stavamo insieme, eravamo fidanzati in tutto e per tutto. Facevamo tutto come i fidanzati normali. Poi ci siamo lasciati."

Nel corso della sua vita, come testimoniano le riviste di gossip, si sono susseguite una serie di relazioni con molti imprenditori come Matteo Guerra, Giovanni di Clemente, Gianni Bussolino, Cristopher Faroni, Piero Monti, Pasquale Petti e Gianluca Mobilia, l'ex fidanzato di Serena Autieri. Tra gli ex di Manuela troviamo anche Aldo Montano, Eros Ramazzotti, Milton Morales, Giovanni Malagò e Salvatore De Lorenzis.

Dal 2010, invece, Manuela Arcuri è felicemente fidanzata con Giovanni Di Gianfrancesco, imprenditore con cui ha deciso di mettere su famiglia: a maggio del 2014, infatti, la celebre attrice originaria di Latina è diventata mamma per la prima volta, con la nascita del piccolo Mattia.