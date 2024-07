Arcane 2: Netflix ha appena svelato una nuova anteprima della seconda stagione

Una clip in anteprima per tenere al massimo l'hype dei fan verso questa stagione che si preannuncia ricca di sorprese

I fan di Arcane hanno dovuto affrontare un'attesa estenuante dalla conclusione della Stagione 1, ma poche ore fa Netflix ha finalmente offerto un nuovo sguardo alla seconda stagione.

Il mese scorso è stato pubblicato un trailer della nuova stagione, ma ora è stata rilasciata anche una prima clip. Purtroppo, questa non offre ai fan molte informazioni sulla trama, ma si concentra sul tentativo di Heimerdinger di tornare di nascosto nel suo laboratorio, mentre un confuso Ekko lo accompagna.

Lo scienziato Yordle inventa frasi in codice e si intrufola nel sistema di ventilazione, portando Ekko a chiedergli: "Non sei tu il proprietario di questo posto?".

Cosa sappiamo di Arcane 2

Sebbene la nuova clip non offra molto in termini di dettagli sulla storia, l'accoglienza è stata finora piuttosto positiva! Molti fan stanno già lodando le interazioni tra Heimerdinger ed Ekko. Naturalmente, anche l'animazione ha ricevuto molti apprezzamenti, ma ciò non sorprende più di tanto se si considera quanto sia già stato apprezzato questo aspetto già nella prima stagione. Il filmato è splendido come quanto già visto in precedenza.

Arcane 2: svelato il nuovo costume di Vi nell'anteprima video della seconda stagione

La prima stagione di Arcane è uscita su Netflix nel 2021 ed è stata accolta da un plauso universale. La serie è riuscita a conquistare sia i fan più accaniti di League of Legends, sia quelli meno esperti del gioco. Sfortunatamente, la Stagione 2 sarà anche l'ultima per lo show, ma Netflix sta pianificando l'arrivo di alcuni spin-off, quindi ci sarà qualcosa che seguirà la conclusione di Arcane.

Con la seconda stagione di Arcane in uscita a novembre, manca ancora un po' di tempo, ma sembra che l'attesa sarà ripagata adeguatamente. Tra il primo trailer e la clip di oggi, sembra che le cose stiano andando nella giusta direzione.