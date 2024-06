Arcane 2: nel teaser trailer le prime scene degli episodi in arrivo a novembre

Netflix ha condiviso online il teaser trailer della stagione 2 di Arcane, in arrivo in streaming a novembre.

Nel video, in cui appaiono anche personaggi come Ekko e Ambessa, si vedono dei momenti molto intensi di scontri, inseguimenti e rischi mortali, mentre Jinx e lo Shimmer devono affrontare molti pericoli, fino a un confronto finale che si preannuncia come particolarmente emozionante.

Cosa racconta la serie Arcane

La serie è ispirata al gioco multiplayer online League of Legends di Riot Games, ed è stata co-creata da Christian Link e Alex Yee. Al centro della trama di Arcane ci sono Vi e Jinx, che vengono coinvolte in una lotta di potere tra la città utopica di Piltover e quella underground e oppressa di Zaun.

Nel capitolo finale, l'attacco compiuto da Jinx dà il via a un'escalation del conflitto tra Piltover e Zaun.

Nel cast vocale della versione originale dello show dello show ci sono Hailee Steinfeld (Vi), Ella Purnell (Jinx), Katie Leung (Caitlyn), Reed Shannon (Ekko), Amirah Vann (Sevika), Mick Wingert (Heimerdinger), Ellen Thomas (Ambessa), e Brett Tucker (Singed).

Un progetto di successo

La prima stagione dello show animato, di cui potete leggere la nostra recensione, aveva conquistato quattro Primetime Emmy Award nel 2022, tra cui quello come Miglior Programma Animato. Arcane aveva inoltre dominato gli Annie Award vincendo in ben nove categorie nel 2022.

Tra i riconoscimenti ricevuti ci sono anche quelli a Miglior Adattamento dei The Game Awards.