Arcane 2: svelato il nuovo costume di Vi nell'anteprima video della seconda stagione

Mentre cresce l'attesa per il ritorno dello show, un nuovo teaser trailer della seconda stagione di Arcane ha rivelato il nuovo costume di Vi e la squadra con Caitlyn.

Ambientata nel celebre universo di League of Legends, la serie esplorava principalmente il conflitto tra la comunità clandestina di Zaun e la ricca Piltover, in particolare il modo in cui le sorelle Powder e Violet divergevano l'una dall'altra, nonché il modo in cui uno scienziato sperava di porre fine alla violenza.

Il video, diffuso da Netflix, rivela nuove immagini del ritorno dell'atteso show di League of Legends, tra cui uno sguardo al nuovo costume di Vi. Il filmato mostra anche Vi riunita con Caitlyn e ad altri due nuovi personaggi che verranno introdotti nella seconda stagione.

Arcane, dove eravamo rimasti

Guidato da Hailee Steinfeld e Ella Purnell, Arcane è stato un grande successo per Netflix, ottenendo recensioni entusiastiche da parte della critica e diventando il primo show in streaming a vincere l'Emmy per l'Outstanding Animated Program.

La rivelazione che Vi si riunirà a Caitlyn e agli Enforcer nella seconda stagione di Arcane è sicuramente una decisione un po' sorprendente, considerando com'era terminata la prima stagione. Vi si è in gran parte allontanata da Caitlyn quando si è rifiutata di porre fine alle fabbriche di Silco, che a loro volta hanno portato non solo alla morte di altre persone, ma anche al rapimento dei due da parte di Jinx.

Invece di scegliere tra Jinx e Caitlyn quando la prima le ha presentato una pistola, Vi ha scatenato un episodio traumatico nella sorella che ha portato alla morte di Silco e alla riaffermazione di Jinx di abbracciare la sua nuova identità. La seconda stagione di Arcane debutterà nel novembre 2024.