Arancia Meccanica: il capolavoro di Stanley Kubrick torna stasera su Italia 1

Torna stasera su Italia 1 alle 23:44 Arancia Meccanica, il capolavoro scritto, prodotto e diretto da Stanley Kibrick nel 1971, ispirato al romanzo omonimo di Anthony Burgess, è ambientato in una distopica Londra del futuro.

Locandina del film Arancia meccanica ( 1971 )

Alex, il protagonista interpretato da Malcolm McDowell, è molte cose: un appassionato di musica classica, con particolare predilezione per Beethoven, capo di un gruppo di quattro teppisti, i Drughi, usi ad atti vandalici di ogni tipo verso cose e persone, al sesso sfrenato e all'ultraviolenza. Ma Alex è il più cattivo di tutti, il più crudele e il più dispotico, ecco perchè perfino i suoi compagni decidono di abbandonarlo, anche se non prima di averlo pestato a dovere e di averlo pure consegnato direttamente nella mani della polizia. Condannato a pagare per tutte le sofferenze inflitte alle sue vittime, Alex ha una possibilità di redimersi: sottoporsi a una terapia sperimentale anche nota con il nome di "cura Ludovico".

Malcolm McDowell in una leggendaria scena di ARANCIA MECCANICA

Nel 1972, anno successivo alla sua uscita al cinema, Arancia Meccanica ottenne quattro candidature ai Premi Oscar, fu presentato al Festival del Cinema di Venezia e fu osannato da grossa parte della critica in giro per il mondo, raccogliendo tra i suoi estimatori anche nomi importanti come quello di Akira Kurosawa e Federico Fellini.

I critici d'arte apprezzarono il lavoro titanico e quasi saggistico di Kubrick nei richiami ad altre forme d'arte: la musica classica di Beethoven, Rossini, Purcell, che fosse nella sua forma "cristallina" o in quella alterata della seconda parte del film, in cui tutti, Alex e spettatori, vengono sottoposti alla straziante cura Ludovico.

Le citazioni alla pop art, al cinema espressionista e a quello surrealista di Luis Buñuel, con quella condanna a tenere quell'occhio "nudo" sempre aperto che cita quasi al contrario il "taglio alla visione" di Un chien andalou. Ma il pubblico e la censura non furono altrettanto pronti, nel 1971, a comprendere la portata artistica e la riflessione di Arancia Meccanica (che pure arrivava ben 9 anni dopo rispetto all'uscita del libro).