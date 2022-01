Arancia Meccanica e Barry Lyndon su Prime Video in streaming da oggi

Inizia gennaio 2022 e il catalogo di Amazon Prime Video si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi sono Arancia Meccanica e Barry Lyndon, due dei capolavori della storia del cinema che ci ha regalato Stanley Kubrick.

Arancia meccanica ha come protagonista Alex, il protagonista interpretato da Malcolm McDowell, un appassionato di musica classica, con particolare predilezione per Beethoven, capo di un gruppo di quattro teppisti, i Drughi, usi ad atti vandalici di ogni tipo verso cose e persone, al sesso sfrenato e all'ultraviolenza. Ma Alex è il più cattivo di tutti, il più crudele e il più dispotico, ecco perchè perfino i suoi compagni decidono di abbandonarlo, anche se non prima di averlo pestato a dovere e di averlo pure consegnato direttamente nella mani della polizia. Condannato a pagare per tutte le sofferenze inflitte alle sue vittime, Alex ha una possibilità di redimersi: sottoporsi a una terapia sperimentale anche nota con il nome di "cura Ludovico".

Barry Lyndon: una scena del film

Barry Lyndon racconta, invece, la storia dell'avventuriero Redmond Barry, ambientata nell'Inghilterra del Settecento: un eroe ambiguo e traballante, spinto da una cieca ambizione all'interno di una società violenta e classista. Barry Lyndon è stato accolto dalla critica con grande entusiasmo, sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 91% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 89 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 8.1 su 10. Nel 1976 il film ha vinto 4 premi Oscar: Migliore Fotografia, Migliore Scenografia, Migliori Costumi e Migliore Colonna Sonora.

Arancia Meccanica e Barry Lyndon sono solo due delle tante novità in catalogo a gennaio 2022 su Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.