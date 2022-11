Arancia Meccanica: Mick Jagger voleva interpretare il ruolo di Alex, secondo Malcolm McDowell

Durante il Torino Film Festival Malcolm McDowell ha raccontato che Mick Jagger si era messo in testa di voler interpretare l'Alex di Arancia Meccanica.

Quest'anno il Torino Film Festival, per la sua 40esima edizione, ha aperto le danze con una serata interamente dedicata alla musica e al suo rapporto con il cinema. Malcolm McDowell, ospite d'onore, ha ricordato di quando Mick Jagger si era messo in testa di recitare in Arancia Meccanica.

Malcolm McDowell in una immagine iconica di Arancia Meccanica

Il discorso principale di questa serata inaugurale si è concentrato sul tema dei Beatles contro i Rolling Stones e sull'amore per il cinema delle band. Dopo la conclusione della parte ufficiale, l'omaggio Beatles-Rolling Stones è stato trasmesso in diretta dallo speciale radiofonico della Rai Hollywood Party, con gli ospiti che hanno cominciato a raccontare aneddoti personali.

Malcolm McDowell ha quindi raccontato al pubblico italiano una serie di storie che lo hanno legato a Mick Jagger, rivelando che avrebbe voluto interpretare Alex, il protagonista di Arancia meccanica. A suo dire la faccenda si è svolta qualche tempo prima che l'idea venisse anche a Kubrick, suggerendo che i Rolling Stones avrebbero potuto anticiparlo.