Arancia Meccanica, su Netflix in streaming da oggi!

Inizia aprile e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Arancia Meccanica, uno dei capolavori della storia del cinema che ci ha regalato Stanley Kubrick.

Arancia meccanica è stato definito un trattato politico e sociologico volto ad analizzare con sorprendente lucidità i cambiamenti in atto in una società ormai votata al facile condizionamento e alla violenza esasperata e immotivata. Il film è ambientato in una Londra del futuro. Alex, il protagonista interpretato da Malcolm McDowell, è molte cose: un appassionato di musica classica, con particolare predilezione per Beethoven, capo di un gruppo di quattro teppisti, i Drughi, usi ad atti vandalici di ogni tipo verso cose e persone, al sesso sfrenato e all'ultraviolenza. Ma Alex è il più cattivo di tutti, il più crudele e il più dispotico, ecco perchè perfino i suoi compagni decidono di abbandonarlo, anche se non prima di averlo pestato a dovere e di averlo pure consegnato direttamente nella mani della polizia. Condannato a pagare per tutte le sofferenze inflitte alle sue vittime, Alex ha una possibilità di redimersi: sottoporsi a una terapia sperimentale anche nota con il nome di "cura Ludovico".

Nel 1972, anno successivo alla sua uscita al cinema, Arancia Meccanica ottenne quattro candidature ai Premi Oscar, fu presentato al Festival del Cinema di Venezia e fu osannato da grossa parte della critica in giro per il mondo, ma forse il pubblico e la censura non furono altrettanto pronti: gli spettatori britannici perseguitarono Stanley Kubrick e la sua famiglia con lettere minatorie, tanto da costringere il regista a chiedere alla Warner Bros. il ritiro dalle sale.

Arancia Meccanica è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.