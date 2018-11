Il Signore degli Anelli: Mick Jagger voleva interpretare Frodo!

Quarant'anni fa la versione animata de Il signore degli anelli è sbarcata nei cinema, ma il viaggio per portare il film in sala è stato molto più articolato di quanto ci si possa immaginare, visto che in un determinato momento Mick Jagger si era fortemente proposto per interpretare Frodo, a produzione già avviata.

In un'intervista con l'Hollywood Reporter, il regista Ralph Bakshi ha parlato di tutte le diverse difficoltà riscontrate durante la realizzazione del lungometraggio e anche di qualche aneddoto curioso, tra cui la proposta molto decisa di Mick Jagger, che aveva saputo del film e voleva il ruolo di uno dei protagonisti. Il leader dei Rolling Stones all'epoca si presentò agli studios, dove lavoravano circa 3000 persone, tra cui molti fan della rockband, e quando si iniziò a spargere la voce, "si sentiva un rumore come di cavalli che correvano giù dalle scale, facendole interamente tremare", tranne il figlio di Bakshi, "che si era chiuso in bagno in preda a una crisi isterica".

Durante la sua visita, Jagger affermò di voler dare la sua voce a Frodo, che ora associamo per lo più al viso di Elijah Wood. Purtroppo in quella versione de Il signore degli anelli il ruolo era già stato affidato a Christopher Guard, che già aveva registrato diverse parti. Bakshi ha dichiarato:

"Gli dissi che l'avrei usato volentieri per il ruolo, ma già stavamo registrando tutto. Penso che sarebbe stato un ottimo Frodo. Almeno credo."

In ogni caso, se Mick Jagger ha ancora voglia di far parte dell'universo di Tolkien, ha la sua ultima chance con la nuova serie prodotta da Amazon a tema Il signore degli anelli. Forse non potrà interpretare Frodo, ma c'è spazio per diversi personaggi per un versatile 75enne come lui.