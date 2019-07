Jason Momoa criticato per il suo fisico: "non è tonico come in Aquaman"

Jason Momoa è stato fotografato in vacanza e criticato perché il suo fisico non rispecchia quello di Aquaman, personaggio da lui interpretato a inizio 2019.

Nonostante nelle foto diffuse su internet, in cui Jason Momoa è in vacanza in Italia con la sua affascinante moglie Lisa Bonet, l'attore abbia comunque un fisico statuario, le persone sul web hanno cominciato ad attaccarlo perché non è in forma come Aquaman.

Purtroppo, molti attori sono spesso nel mirino di questi haters, che non pensano al fatto che un attore possa aver lavorato duramente per un ruolo, anche a livello fisico.

Molti sono stati i commenti offensivi nei confronti di Jason Momoa, pubblicati su Twitter con la condivisione di alcune sue foto a petto nudo. Uno di questi, il meno offensivo, dice: "Mi sembra che non abbia gli stessi muscoli che ha avuto ad Aquaman "

Dopo le critiche, i fan di Jason Momoa si sono scagliati in sua difesa, difendendo l'attore e affermando che ovviamente è ancora più in forma di molti di noi.

Questo episodio è sintomo di quanto l'apparenza sia importante per la maggior parte delle persone, che prendono come modelli gli attori di Hollywood e i loro fisici perfetti. Molte donne dello spettacolo, infatti, sono vittime di questo fenomeno e cercano costantemente di risultare perfette, perpetuando standard di bellezza irrealistici che i fan tendono a simulare.

Ecco perché questo fenomeno è ricaduto anche sulle celebrità maschili, dimenticando come tutti gli attori che si ritrovano a interpretare ruoli fisicamente importanti lavorano duramente e per molti mesi prima di arrivare a un determinato risultato.

Tutti meritano un po' di riposo, bisogna ricordarlo, anche supereroi come Aquaman.