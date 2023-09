Aquaman e il Regno Perduto: una nuova teoria rende il finale di The Flash ancora più drammatico

Una nuova teoria legata a una tragica morte nel film renderebbe le ultime sequenze di The Flash molto più intense e drammatiche.

Aquaman e il Regno Perduto arriverà nelle sale a fine anno, ma alcuni fan hanno già avanzato delle teorie in merito al suo epilogo e una teoria in particolare prenderebbe spunto dalla scena post-credit di The Flash, rendendola ancora più drammatica.

La trama di Aquaman e il Regno Perduto vedrà Black Manta utilizzare il Tridente Nero, che dovrebbe aumentare esponenzialmente il suo potere, permettendogli di mantenere la sua promessa di uccidere la famiglia di Aquaman. Se la teoria più oscura su chi Black Manta ucciderà nel film dovesse essere vera, allora il cameo scherzoso di Aquaman in The Flash cambierà di senso e diventerà terribilmente drammatico.

Vi avevamo già parlato del fatto che nei fumetti Black Manta riesce ad uccidere il figlio di Aquaman. La nuova teoria afferma che se questo episodio dovesse essere adattato nel film, allora la scena post-credit di The Flash, in cui vedevamo un Arthur Curry completamente sbronzo, potrebbe assumere un tono completamente diverso. Spiegherebbe perché il personaggio si sta autodistruggendo in quel modo: perché ha perso tutta la sua famiglia.

Aquaman e il Regno Perduto e il DCU, James Wan: "Abbiamo dovuto fare modifiche fino all'ultimo"

Da scena ridicola, si trasformerebbe automaticamente in una scena dall'impatto drammatico tremendo perfino per i fan più smaliziati.

Vedremo se sarà realmente così, nel frattempo dovremo aspettare fino al 20 dicembre 2023.