Aquaman e il Regno Perduto: nessuna premiere con red carpet per l'ultimo film del DCEU

La pellicola che chiuderà definitivamente il DCEU non avrà nessuna anteprima con red carpet e parata di star. Warner vuole archiviare in fretta per ripartire con il nuovo DCU di James Gunn.

Aquaman e il Regno Perduto non avrà un'enorme anteprima con tanto di red carpet prima dell'uscita del film. Jason Momoa e il regista James Wan si limiteranno invece a partecipare a una serie di piccoli eventi a uso e consumo dei fan per celebrare l'ultimo film del DCEU.

Boris Kit dell'Hollywood Reporter ha scritto in un tweet: "E così il DCEU finisce, non con un botto ma con un piagnisteo. Nessuna anteprima sul tappeto rosso, nessun afterparty, solo una piccola (ma ordinata) proiezione per i fan e solo Jason Momoa e James Wan al Grove per chiudere una vera e propria era...". Nel frattempo potete già leggere la nostra recensione di Aquaman e il Regno Perduto, da oggi nelle sale.

"Dopo aver fallito nel tentativo di sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte del padre, non si fermerà davanti a nulla per sconfiggere Aquaman una volta per tutte", si legge nella sinossi ufficiale. "Questa volta Black Manta è più formidabile che mai e brandisce il potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e maligna. Per sconfiggerlo, Aquaman si rivolgerà a suo fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, per forgiare un'improbabile alleanza. Insieme, dovranno mettere da parte le loro differenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo, da una distruzione irreversibile".

Aquaman e il Regno Perduto e il DCU, James Wan: "Abbiamo dovuto fare modifiche fino all'ultimo"

Oltre a Momoa, Aquaman e il Regno Perduto vede nel cast Patrick Wilson nel ruolo di Orm, Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Black Manta, Amber Heard nel ruolo di Mera, Nicole Kidman nel ruolo di Atlanna, Dolph Lundgren nel ruolo di Re Nereus e Randall Park nel ruolo del Dr. Stephen Shin.

Chiude il DCEU, largo al nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran

Il film è prodotto da Peter Safran, Wan e Rob Cowan, mentre Galen Vaisman e Walter Hamada sono i produttori esecutivi. Dopo Aquaman e il Regno Perduto, Safran e James Gunn stanno creando un nuovo DCU che inizierà nel 2024 con una serie animata di Creature Commandos.