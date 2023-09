Aquaman e il Regno Perduto: James Wan spiega l'impatto dei cambiamenti in casa DC

Ecco in che modo il recente riavvio dell'universo cinematografico in casa DC ha avuto un impatto sul prossimo film dedicato ad Aquaman.

Prima che il nuovo DC Universe di James Gunn prenda il via nel 2024, toccherà ad Aquaman e il Regno Perduto chiudere definitivamente le fila del DC Extended Universe concepito da Zack Snyder a suo tempo. Ma in che modo i cambiamenti in casa DC si sono ripercossi sulla lavorazione del sequel con Jason Momoa?

Il regista James Wan ha descritto questa situazione come "vivere all'interno di una casa nel bel mezzo dei lavori di ristrutturazione".

"Sono consapevole di tutto ciò che accade intorno a me. Di solito uso questa analogia, ovvero vivere in una casa che viene ristrutturata, e quindi è difficile non essere consapevoli della ristrutturazione che sta avvenendo intorno a me", ha detto Wan. Avete già recuperato il trailer di Aquaman e il Regno Perduto?

"Ma il bello dei due Aquaman è che abbiamo sempre progettato questi due film per essere sensati all'interno del loro mondo. Il vantaggio di non essere agganciati a questo universo più grande è che, in ultima analisi, qualsiasi cosa accada laggiù, non influisce sul mio film. Come potrete vedere in questo film, non si aggancia a nulla che gli sia esterno. Vive nel suo mondo. Certo, ci sono dei riferimenti qua e là, ma è come se fossi da solo all'interno del mio regno sottomarino".

Aquaman e il Regno Perduto adatterà una delle storie più controverse del personaggio

Aquaman e il Regno Perduto uscirà nelle sale italiane il 20 dicembre 2023.