Aquaman e il Regno Perduto: 'Anche se è la fine del viaggio, per Jason Momoa ci sarà sempre posto in DC'

Ora che Aquaman e il Regno Perduto è nelle sale cinematografiche, il DCEU si è concluso definitivamente dopo 10 anni, e anche Jason Momoa ha chiuso il suo ciclo nei panni del personaggio. Tuttavia, Peter Safran ha lasciato la porta aperta all'attore in vista del nuovo DC Universe.

"Se è la fine del viaggio, bene. Se continuerà, andrà bene lo stesso", ha dichiarato Safran all'Independent. "Quando penso a Jason in questo ruolo, è l'Aquaman definitivo. Lo ha ridefinito", ha aggiunto.

"È stato un viaggio di 11 o 12 anni per lui - molti spettatori non si rendono conto che è stato scritturato così tanto tempo fa. Quando ha accettato questo ruolo era conosciuto solo per Khal Drogo, e ora è davvero Aquaman".

"Spero che la gente sia davvero presente per sostenerlo in questo viaggio. Se è la fine del viaggio, bene. Se continuerà, andrà bene lo stesso, ma credo che abbia significato molto per lui", ha continuato Safran.

"Il regista James Wan ha realizzato questo secondo film in modo che sembri una storia completa quando si guardano i due film insieme. Vedremo cosa succederà con lui al di là di questo. So che Jason avrà sempre una casa alla DC e alla Warner Bros. Infatti, il suo prossimo film sarà 'Minecraft'".

Aquaman addio? Jason Momoa verso altri personaggi DC: "Non vado da nessuna parte"

In precedenza, alcuni rumor indicavano che Jason Momoa abbandonerà definitivamente i panni di Arthur Curry per interpretare Lobo nel nuovo DC Universe di James Gunn e Safran. Staremo a vedere. Intanto potete leggere la nostra recensione di Aquaman e il Regno Perduto, nelle sale da mercoledì scorso.