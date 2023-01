Aquaman addio? Jason Momoa verso altri personaggi DC: "Non vado da nessuna parte"

Jason Momoa non sarà più Aquaman? L'attore ha personalmente smentito queste voci nel corso di una dichiarazione a Variety mentre si trovava al Sundance Film Festival.

Negli ultimi giorni, Momoa ha incontrato James Gunn e Peter Safran, a capo dei nuovi DC Studios in fase di costruzione, per discutere del suo futuro. L'attore si è detto comunque aperto all'idea di interpretare altri personaggi, oltre a quello di Arthur Curry, ma per il momento non ha intenzione di andare da nessuna parte.

"Sarò sempre Aquaman. Le voci non sono assolutamente vere. Poi potrebbero esserci anche altri personaggi... Posso interpretare anche altre cose".

"Abbiamo un rapporto speciale... vorrei poter dire di più", ha aggiunto Jason Momoa quando gli è stato chiesto se si separerà da Arthur Curry sotto il nuovo regime dei DC Studios. "Ci sono un sacco di possibilità d'evoluzione per quello. Non me ne vado da nessuna parte ed è tutto molto emozionante".

Al momento attuale, Aquaman e il Regno Perduto ha una data d'uscita fissata al 25 dicembre 2023.