Aquaman e il Regno perduto: Black Manta minaccia Jason Momoa nel teaser italiano

La minaccia di Black Manta si materializza per Arthur Curry nel teaser trailer italiano di Aquaman e il Regno perduto in attesa del trailer che debutterà giovedì.

Dopo una lunga attesa i fan DC possono finalmente dare un primo sguardo al teaser trailer italiano di Aquaman e il Regno perduto che fornisce un primo assaggio del trailer in uscita giovedì. Il teaser ricco di azione ruota attorno al villain Black Manta, che dichiara con aria di sfida: "Ucciderò Aquaman e distruggerò tutto ciò che gli è caro". Il promo mostra poi Arthur Curry (Jason Momoa) che scopre i resti in fiamme della casa di suo padre. Dopo un rapido montaggio di immagini subacquee, viene fornito uno scorcio della lotta di Arthur contro Black Manta.

Dopo una lavorazione tormentata e dopo la richiesta di James Gunn di rimuovere il tanto discusso cameo del Batman di Ben Affleck dal film, Aquaman e il Regno Perduto vedrà il ritorno di Jason Momoa nei panni dell'eroe DC costretto a lottare contro un temibile villain dei fumetti, Black Manta, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II. Aquaman e il Regno Perduto uscirà nei cinema italiani il 25 dicembre.

Jason Momoa torna nel capito finale del DCEU

Ecco la sinossi di Aquaman e il Regno perduto: Non essendo riuscito a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di sconfiggere Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta è più forte che mai poiché brandisce il potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola. Per sconfiggerlo, Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, stringendo un'improbabile alleanza. Insieme, devono mettere da parte i loro dcontrasti per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman e il mondo dalla distruzione irreversibile.

Il trailer in arrivo giovedì dovrebbe mostrare in dettaglio il ritorno delle star del primo capitolo: Patrick Wilson, Nicole Kidman, Abdul-Mateen, ma anche Dolph Lundgren e Amber Heard che farà ritorno nei panni di Mera e che compare in un breve istante nella scena della casa dei Curry in fiamme.