Aquaman: svelati durata e motivo per cui Arthur Curry abbandona Atlantide

Aquaman è pronto. Il regista di James Wan ha annunciato la fine della lavorazione del comic movie che adesso attende solo di approdare nei cinema e oggi ne scopriamo la durata. Aquaman arriva al cinema dopo il flop di Justice League e ha il compito di risollevare del DC Universe, ma a quanto pare la brevità non l'aiuterà.

Aquaman durerà 143 minutes, 2 ore e 23 minutes. Durata che lo rende il terzo film più lungo del DC Universe dopo Batman v Superman: Dawn of Justice, che supera le tre ore, e Wonder Woman, che dura due ore e mezzo.

if this is legit then Aquaman's running time is 143 minutes. pic.twitter.com/1xA5qnd9bY — -/George- (@kryptonscodex) 8 novembre 2018

Nel frattempo approda in rete un nuovo segreto sul film che riguarda il comportamento del protagonista Arthur Curry, interpretato da Jason Momoa. Pu essendo figlio della precedente regina di Atlantide, sappiamo che Arthur non ha un gran rapporto con gli abitanti del regno sottomarino. Adesso apprendiamo la ragione che spinge Arthur a lasciare Atlantide, ragione contenuta nella Guida ad Atlantide di Arthur, libro ufficiale che accompagna l'uscita del film realizzato da Aquaman quando aveva 13 anni.

Il diario scritto a penna da Arthur Curry vede il ragazzo scagliarsi contro Vulko e Atlantide: "Bene, sai cosa? Vulko, tu e i tuoi amici alieni avete vinto. Se Atlantide NON vuole avere a che fare con me, io non voglio avere niente a che fare con Atlantide. Lasciatemi in pace!! Ho raccolto tutte le mie foto, le mie lettere, i miei appunti, tutto ciò che non ho messo in questo diario. le ho chiuse nella mia scatola e le ho nascoste in cantina. Ho finito di provare ad adeguarmi a questo mondo che non mi vuole. Un mondo che ha ucciso mia madre. Perciò questo diario non mi serve più. Lo nasconderò dove nessuno possa trovarlo".

A quanto pare Vulko avrà un ruolo chiave in Aquaman riportando Arthur Fleck ad Atlantide affinché aiuti Mera a fermare la campagna di Re Orm contro la superficie. A parlare di Vulko è il suo interprete, Willem Dafoe il quale ha specificato: "Vulko è il consigliere di Re Orm, ed è anche mentore di Aquaman".

Aquaman, diretto da James Wan, vede il ritorno di Jason Momoa in veste di protagonista dopo il debutto nell'universo DC con Justice League , Amber Heard torna nei panni della sensuale Mera. Con loro nel cast Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Willem Dafoe e Patrick Wilson nel ruolo del villain re Orm.

L'uscita italiana di Aquaman è fissata per il 1 gennaio 2019.

