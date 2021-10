Aquaman and the Lost Kingdom, Jason Momoa si è ferito più volte sul set: "Sto diventando vecchio"

Jason Momoa ha elencato i suoi infortuni sul set di Aquaman and the Lost Kingdom dando la colpa all'età che avanza.

Jason Momoa non è più il giaguaro di una volta? L'attore ha ruvelato di essersi ferito più volte sul set del cinecomic Aquaman and the Lost Kingdom ammettendo di essere "diventato vecchio".

Aquaman: una scena con Jason Momoa

Il 42enne Jason Momoa ha confermato le voci sul suo ferimento sul set di Aquaman and the Lost Kingdom durante un'apparizione all'Ellen Show spiegando:

"Sto diventando vecchio. Mi sono ferito gli occhi, mi è finito dentro qualcosa che mi ha lesionato la cornea, e poi devo operarmi, ho un'ernia, ho le costole lesionate. Sono un rottame".

L'attore ha poi rassicurato il pubblico aggiungendo: "Ma il film è fantastico, lo amerete".

Questa non è la prima volta che Jason Momoa si ferisce su un set. In passato si è rotto il femore e si è ferito al volto con tanto di cicatrice ancora ben visibile tanto che Ellen Degeneres ha commentato:

"È un lavoro duro quello che hai fatto, a ogni film ti ferisci".

"Succede spesso, sì" ha risposto Momoa. "Amo il mio lavoro e ci metto un po' troppo impeto, poi con l'età che avanza... sono un supereroe che sta invecchiando."

Il DC Fandome ci ha regalato un primo sguardo ad Aquaman and the Lost Kingdom, il sequel con Jason Momoa dal DC FanDome arriverà nelle sale il 16 dicembre 2022.