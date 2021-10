Aquaman and the Lost Kingdom, un primo sguardo al sequel con Jason Momoa dal DC FanDome

Durante il DC FanDome ci sono stati mostrati dei primi concept art e un video del dietro le quinte di Aquaman and the Lost Kingdom, il sequel del fortunato cinecomic con protagonista Jason Momoa.

Aquaman and The Lost Kingdom e Jason Momoa non potevano certo mancare alla grande festa di casa DC, l'evento virtuale noto come DC FanDome. E anche se sono ancora in corso, l'interprete di Arthur Curry e il regista James Wan ci hanno comunque voluto mostrare dei primi, spettacolari concept art e un video che ha mostrato alcuni dei ciak realizzati.

Un po' come Flash e Black Adam lo scorso anno, infatti, non avendo a disposizione abbastanza materiale per assemblare un primo trailer dato che si è ancora al lavoro sul set, DC e Warner Bros. hanno optato per darci almeno un assaggio di ciò che vedremo nel sequel del film del 2018.

Un video ha mostrato il primo giorno delle riprese del sequel e il regista ha sottolineato quanto si sia cercato di rispettare la portata e il clima del fumetto. Jason Momoa ha condiviso il suo entusiasmo per il personaggio e le immagini dal set hanno regalato delle anticipazioni sulle scene d'azione che si preannunciano come epiche e memorabili, oltre al look dei personaggi coinvolti nella storia. Black Manta, inoltre, sarà alla cerca di vendetta e i protagonisti vivranno delle avventure incredibili.

Ecco alcune immagini:

Sappiamo già, inoltre, che assieme all'eroe interpretato da Momoa e alla Mera di Amber Heard rivedremo anche il personaggio do Orm, il fratello di Arthur, interpretato da Patrick Wilson, e quello di Black Manta, portato sullo schermo da Yahya Abdul-Mateen II. In più, Dolph Lundgren sarà di nuovo il re di Xebel Nereus, mentre Nicole Kidman tornerà nel ruolo della Regina Atlanna e Temuera Morrison presterà nuovamente il volto al padre umano di Arthur. Tra i nuovi ingressi nel cast,invece, abbiamo l'attore di Game of Thrones Pilou Asbæk.

Aquaman and the Lost Kingdom arriverà nelle sale il 16 dicembre 2022.