Aquaman 3, James Wan è possibilista: 'Il finale apre a un altro seguito'

Nonostante sia l'ultimo film del DCEU, Aquaman e il Regno Perduto potrebbero non essere il canto del cigno per la saga con Jason Momoa.

Per il regista di Aquaman e il Regno Perduto, James Wan, un altro seguito della saga sottomarina DC è possibile. Il regista non dice no all'ipotesi di un Aquaman 3 nonostante il secondo capitolo, in uscita il 20 dicembre nelle sale italiane, segnerà ufficialmente la fine del DCEU.

Aquaman e il regno perduto: Jason Momoa in una foto promozionale

Dopo una lunga attesa, è stato finalmente pubblicato il trailer di Aquaman e il Regno Perduto, che anticipa lo scontro epocale tra l'Aquaman di Jason Momoa e il furioso Black Manta. Anche se il film segnerà la fine del DCEU, ciò non significa che sarà necessariamente la fine del franchise Aquaman, almeno per James Wan. Ecco cosa ha dichiarato il cineasta a ScreenRant:

"Quello che posso dire è che la storia di Jason Momoa nei panni di Aquaman haancora molti spunti da esplorare. Il punto in cui arriviamo alla fine di questo film mette a punto qualcosa di più grande, dà una direzione a quella storia e non voglio parlarne solo perché è la fine del film."

Parlando con Entertainment Weekly, Wan ha anche rivelato che la storia di Aquaman 3 dovrebbe tornare a occuparsi di Aquaman, Mera, Orm e altri, "dovrebbero far crescere questi personaggi": "Quello che mi piace è che tra questo e il primo film si nota davvero la crescita di Arthur. Inizia come una specie di vagabondo, e nel secondo capitolo finalmente ha una direzione di ciò che vuole fare con la sua vita. Se e quando ce ne sarà un terzo, ecco cosa dovrebbe essere; dovrebbe far crescere questi personaggi perché penso che abbiamo impostato alcuni aspetti nel sequel da cui si può sicuramente attingere per un terzo capitolo. Non ho nessuna storia, ma far crescere i personaggi è la cosa più importante che penso dovrebbe riguardare il prossimo film di Aquaman."

La sinossi ufficiale del film

La sinossi del film Aquaman e il Regno Perduto anticipa:

Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, per forgiare un'improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile.