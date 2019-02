Aquaman 2: Warner Bros. annuncia lo sviluppo del sequel!

Marica Lancellotti

Aquaman 2 non è più soltanto una speranza: dopo il successo incredibile del primo capitolo, la Warner Bros. sta finalmente mettendo insieme tutti i pezzi per dar vita all'atteso sequel. L'ultimo annuncio riguarda la sceneggiatura che sarà affidata a David Leslie Johnson-McGoldrick, già co-sceneggiatore del primo film.

Sembra dunque che la Warner voglia proprio accontentare James Wan, il regista infatti, poche settimane fa, aveva fatto sapere alla produzione di poter tornare a dirigere un sequel di Aquaman solo a una condizione: poter contare su una buona sceneggiatura. Il fatto che David Leslie Johnson-McGoldrick e Wan abbiano già lavorato insieme non soltanto al primo capitolo di Aquaman ma anche The Conjuring - Il caso Enfield fa ben sperar la major, anche se, ricordano, non esiste ancora nessun accordo che confermi la presenza di James Wan dietro la macchina da presa. Per il momento il regista australiano sarebbe coinvolto solo come produttore, insieme a Peter Safran.

In caso di luce verde sarebbe invece certo il ritorno di Jason Momoa, che, stando agli ultimi rumor, dovrebbe avere una parte anche in The Trench, lo spin-off horror di Aquaman. Quando il primo capitolo dedicato al suo Arthur Curry non era neppure arrivato nelle sale di tutto il mondo, l'ex Khal Drogo del Trono di Spade già dichiarava, certissimo del successo: "Anche quando stavamo girando Aquaman, io già avevo le sequenze iniziali di Aquaman 2 pronte nella mia mente. Ne ho parlato al produttore Peter Safran e ho presentato l'idea a Toby Emmerich della WB. L'hanno amata, è fantastica... sì, ho decisamente dei piani per Aquaman 2". E ha avuto ragione: Aquaman è attualmente uno dei campioni d'incassi della Warner Bros grazie ai 325 milioni di dollari incassati in Nord America e i 784 milioni ottenuti a livello internazionale, cifra che ha permesso di far arrivare il film alla ventiduesima posizione dei titoli più redditizi di sempre.