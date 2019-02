Aquaman: in fase di sviluppo lo spinoff horror "The Trench"

Aquaman potrebbe dare vita a uno spinoff intitolato The Trench e dedicato alla creatura anfibia che ha attaccato il supereroe e la valorosa Mera nel lungometraggio diretto da James Wan.

Il potenziale film verrà scritto da Noah Gardner e Aidan Fitzgerald e sarà ambientato in un regno che si trova sotto la superficie dell'acqua nell'area della Fossa delle Marianne, dove un gruppo degli abitanti originali si ritrova in seguito alla scomparsa nelle profondità marine della città di Atlantide, evolvendosi in mostri selvaggi.

James Wan e Peter Safran produranno il lungometraggio che non avrà nel cast Jason Momoa o le altre star del cinecomic e sta venendo sviluppato per avere un budget limitato.

Le creature sono state create da Geoff Johns per la storia a fumetti pubblicati dalla DC nel 2011.

Aquaman è attualmente uno dei campioni d'incassi della Warner Bros grazie ai 325 milioni di dollari incassati in Nord America e i 784 milioni ottenuti a livello internazionale, cifra che ha permesso di far arrivare il film alla ventiduesima posizione dei titoli più redditizi di sempre.