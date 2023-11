Aquaman e il regno perduto: risolto il mistero sulla durata ufficiale

Da mesi si discute della possibile durata di Aquaman e il regno perduto, il nuovo cinecomic DC in uscita nelle sale a dicembre, ma nessuno sembra ancora averla indovinata... finora.

Stando agli ultimi report, la durata ufficiale del film sarà di 2 ore e 4 minuti; se l'indiscrezione venisse confermata, si tratterebbe di uno dei film più corti del DC Extended Universe poco sopra a Justice League (2 ore) e ad Harley Quinn: Birds of Prey (1 ora e 49 minuti).

Aquaman 2: tutto quello che sappiamo sull'atteso sequel

Aquaman e il regno perduto: il regista fa chiarezza sul cameo del Batman di Ben Affleck

Aquaman e il Regno Perduto: una scena del film

Durante la produzione di Aquaman e il regno perduto di James Wan si vociferava fortemente il ritorno di Ben Affleck nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, e la star Jason Momoa aveva annunciato il coinvolgimento del suo co-protagonista di Justice League in un post su Instagram l'anno scorso. Da allora, è emerso che le riprese del film non sono state prive di imprevisti, con notizie di disordini dietro le quinte e ampie riprese aggiuntive che hanno alterato aspetti significativi della storia.

Parlando con Empire, il regista è intervenuto sulla questione Ben Affleck, svelando se lo vedremo o no tornare come Bruce Wayne: "Probabilmente no. Tutto ciò che posso dire è che quelle scene erano solo per assicurarci di avere del materiale nel caso in cui avessimo avuto bisogno di spiegare la continuità temporale se fossimo usciti in sala per primi".