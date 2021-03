Aquaman 2: Jason Momoa scherza sul suo allenamento per il sequel DC

Jason Momoa si sta assicurando di essere in perfetta forma per Aquaman 2, per essere pronto a tornare sul set del cinecomic DC.

Jason Momoa è pronto a mettersi in forma per Aquaman 2, il sequel del cincomic DC le cui riprese dovrebbero iniziare nell'estate 2021, come ha accennato nelle sue stories condivise su Instagram.

La star ha ancora alcuni mesi per prepararsi alle riprese, ma nel lancio del trailer della sua nuova serie Apple ha scherzato sul doversi "rimettere in forma" per rivestire i panni del supereroe in Aquaman 2. Nel trailer dello show See, che Jason Momoa ha condiviso tramite i social, lo vediamo mentre mangiava del caviale e così, scherzando sulla cosa, ha affermato di seguire la dieta Aquaman.

Aquaman 2 non arriverà nelle sale prima del 2022, ma Jason Momoa deve già rimettersi in forma per poter interpretare nuovamente il membro della Justice League, che tornerà in una nuova avventura. Nel frattempo, rivedremo Aquaman a partire dal 18 marzo in Zack Snyder's Justice League, diretto da Zack Snyder, in uscita digitale.

Anche se non sappiamo ancora molto di Aquaman 2, il regista James Wan ha confermato che il film dovrebbe avere sfumature horror: "Proprio come il primo film aveva un tocco della mia sensibilità horror, direi che ce ne sarà un po' anche nel prossimo. Penso che sia una parte importante di ciò che sono, e viene fuori naturalmente in questo tipo di film".

Aquaman 2 è attualmente previsto per il 16 dicembre 2022.