Aquaman 2: James Wan svela il titolo del sequel

Aquaman 2, il sequel che riporterà sul grande schermo il supereroe interpretato da Jason Momoa, ha ora un titolo ufficiale: Aquaman: The Lost Kingdom.

A rivelarlo è stato il regista James Wan condividendo due foto scattate durante un'incontro della produzione.

I fan online stanno già commentando la scelta di Aquaman: The Lost Kingdom come titolo ufficiale, in particolare interrogandosi sul significato di "Il Regno Perduto" e se la didascalia "La marea si sta alzando" con cui il regista James Wan ha accompagnato gli scatti sia un'anticipazione riguardante quello che accadrà ad Atlantide.

Jason Momoa, l'interprete di Arthur Curry, aveva recentemente dichiarato che era stato entusiasta nel contribuire con le proprie idee alla stesura della sceneggiatura del sequel e che le riprese inizieranno nel mese di luglio.

Aquaman 2, Jason Momoa è pronto ad allenarsi in vista delle riprese

Aquaman 2 arriverà a dicembre 2022 al cinema, e per l'occasione vedremo tornare sullo schermo, oltre a Momoa, anche Amber Heard, Patrick Wilson, Temuera Morrison e Yahya Abdul-Mateen II, mentre al cast si è aggiunto anche Pilou Asbæk di Game of Thrones.

Il primo film di Aquaman, con star Jason Momoa, ha incassato 1.14 miliardi di dollari in tutto il mondo e il sequel dovrebbe arrivare nei cinema il 16 dicembre 2022.