Aquaman 2: il regista James Wan è stato ricoverato al pronto soccorso

Sono stati giorni abbastanza intensi per James Wan, ricoverato al Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles, in California. Il regista di Aquaman 2 ha voluto condividere una story sui social in cui ha ringraziato lo staff medico per essersi preso cura di lui nel miglior modo possibile. Al momento non si conoscono le cause che lo hanno costretto al ricovero, ma le sue condizioni di salute sembrano essere stabili.

La compagna Ingrid Bisu ha così scritto: "Sono stati dei giorni davvero difficili e spaventosi. Non vorresti mai trovarti nella situazione in cui vieni portato al pronto soccorso nel bel mezzo della notte. Il centro Cedars Sinai è davvero il migliore. I migliori dottori, infermieri, tecnici, persone fantastiche. James adesso sta bene".

Al momento l'uscita nelle sale di Aquaman e il Regno Perduto è fissata a dicembre, ma potrebbe slittare per via dello sciopero di attori e sceneggiatori ancora in corso. La produzione del film è stato alquanto travagliata nel corso degli anni, subendo numerosi reshoot.

Aquaman e il Regno Perduto e il DCU, James Wan: "Abbiamo dovuto fare modifiche fino all'ultimo"

Aquaman 2, rimosso il cameo del Batman di Ben Affleck

Per evitare di confondere i fan dato l'imminente nuovo corso del DC Universe, e non alimentare false speranze, tutte le scene di Ben Affleck sarebbero state rimosse dal sequel di Aquaman per volere di James Gunn e del co-CEO Peter Safran.

A tornare nei panni di Aquaman ci sarà nuovamente Jason Momoa, forse alla sua ultima apparizione come l'alter ego di Arthur Curry. Si vocifera che l'attore possa interpretare Lobo, altro personaggio DC, dopo i disastrosi test screening del film.