Il richiamo di Cthulhu: James Wan realizzerà il film tratto dal celebre racconto di Lovecraft

L'annuncio dell'adattamento in videogame di alcuni film in arrivo sugli schermi ha svelato che James Wan realizzerà Il richiamo di Cthulhu, progetto tratto dal racconto di H.P. Lovecraft.

James Wan porterà sul grande schermo Il richiamo di Cthulhu, il racconto scritto da Howard Phillips Lovecraft.

Il progetto, su cui il filmmaker sta lavorando da ormai cinque anni, è stato confermato dalla notizia dei primi lungometraggi che verranno adattati in videogame da Stars-Hana in collaborazione con la casa di produzione di Stars Collective.

I primi dettagli del progetto

Il richiamo di Cthulhu è stato definito da James Wan uno dei progetti che ha sempre sognato di realizzare.

Al centro della trama c'è Francis Wayland Thurston che ritrova dei diari e dei documenti del suo prozio, il defunto linguista George Gammell Angell, e inizia a indagare sul culto di Cthulhu e sui seguaci della creatura.

Il racconto è stato scritto nel 1926 e pubblicato nel 1928.

I film di Wan in fase di sviluppo

Tra i progetti di Wan che verranno adattati in un videogame ci saranno anche il thriller schi-fi GMO, ambientato nel futuro e che ruota intorno a una nuova sostanza che risolve la fame nel mondo ma ha dei terribili effetti collaterali sul processo di invecchiamento, e Mass Extinction, in cui gli esseri umani hanno perso la Terra a causa di un virus alieno e per salvare la razza umana deve intervenire un team che ha compiuto delle ricerche sulla Luna, ritrovandosi però alle prese con animali e persone che hanno subito delle mutazioni.