Apple acquisisce i diritti del thriller di Jon Watts con Brad Pitt e George Clooney

Nuovo colpaccio per Apple che ha concluso l'accordo per produrre il preannunciato thriller di Jon Watts interpretato dalle star Brad Pitt e George Clooney. Apple si è aggiudicata i diritti del film in un'asta battendo i rivali Sony, Lionsgate, Annapurna, MGM, Universal, Warner Bros, Netflix e Amazon.

Brad Pitt premiato con l'Oscar per C’era una volta a… Hollywood

Il thriller, ancora privo di titolo, sarà scritto e diretto da Jon Watts, regista della saga di Spider-Man per Marvel/Sony. Al centro della storia, due risolutori solitari devono occuparsi dello stesso lavoro. George Clooney e Brad Pitt, secondo quanto rivelato da Deadline, dovrebbero ricevere un compenso milionario.

Jon Watts sarà coinvolto come sceneggiatore, regista e produttore, mentre i due attori saranno anche produttori tramite Smokeouse Pictures e Plan B Entertainment.

Il thriller di Watts si aggiunge a una serie di progetti di spessore per Apple, a cominciare da Emancipation, dramma storico del regista Antoine Fuqua interpretato e prodotto dal candidato all'Oscar Will Smith; tra gli altri l'atteso Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese e interpretato da Leonardo DiCaprio e Robert De Niro; Spirited, una interpretazione musicale della classica storia natalizia di Charles Dickens con Will Ferrell, Ryan Reynolds e Octavia Spencer; e Raymond and Ray, un nuovo lungometraggio con Ewan McGregor e Ethan Hawke.

Brad Pitt sarà prossimamente protagonista di Babylon, diretto da Damien Chazelle e di Bullet Train. George Clooney, invece, ha concluso da poco il lavoro su The Tender Bar, il suo nuovo impegno come regista.