Fondazione 3: il trailer rivela il villain dei nuovi episodi

L'11 luglio arriverà su Apple TV+ la stagione 3 della serie Fondazione, la saga di David S. Goyer basata sull'opra di Isaac Asimov.

Il nuovo capitolo del progetto televisivo, prodotto in collaborazione con Skydance Television, sarà composto da 10 episodi, distribuiti a cadenza settimanale fino al 12 settembre.

Cosa racconta Fondazione

Le nuove puntate sono ambientati 152 anni dopo gli eventi della seconda stagione. La Fondazione si è affermata ben oltre le sue umili origini, mentre l'Impero della Dinastia Cleonica ha perso potere. Mentre queste due potenze galattiche stringono un'alleanza scomoda, una minaccia per l'intera galassia si presenta nella forma temibile di un signore della guerra noto come "Il Mulo", il cui obiettivo è governare l'universo con l'uso della forza fisica e militare, oltre che con il controllo della mente. Chi vincerà, chi perderà, chi vivrà e chi morirà non è dato saperlo, mentre Hari Seldon, Gaal Dornick, i Cleon e Demerzel giocano una partita di scacchi intergalattici potenzialmente mortale.

Nel trailer si assiste all'arrivo del nuovo villain, un signore della guerra interpretato da Pilou Asbaek, conosciuto dal pubblico televisivo per la sua interpretazione in Il trono di spade.

Nel video si vedono anche i nuovi arrivi tra gli interpreti e i ritorni tra le fila di protagonisti.

Gli interpreti e il team della serie

I protagonisti di Fondazione sono Jared Harris, Lee Pace e Lou Llobell. La terza stagione della serie introduce nuovi personaggi e star, tra cui Cherry Jones, vincitrice di un Emmy, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, il premio Oscar Troy Kotsur e Pilou Asbæk. La serie vede anche il ritorno nel cast di Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann e Rowena King.

Fondazione è prodotto per Apple da Skydance Television e guidato dallo showrunner e produttore esecutivo David S. Goyer, Bill Bost, David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell, Robyn Asimov, David Kob, Christopher J. Byrne, Leigh Dana Jackson, Jane Espenson e Roxann Dawson anch'essi produttori esecutivi.