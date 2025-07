Jennifer Aniston sarà la star della serie tratta dal libro I'm Glad My Mom Died

Jennifer Aniston sarà la protagonista di una nuova serie Apple TV+ tratta dal libro I'm Glad My Mom Died, l'autobiografia scritta da Jennette McCurdy.

L'attrice ha già collaborato con la piattaforma di streaming in occasione di The Morning Show, di cui è protagonista e produttrice accanto a Reese Witherspoon, che tornerà con gli episodi della quarta stagione il 17 settembre in streaming.

I primi dettagli della serie

Secondo quanto riportano le fonti di Deadline, l'impegno di Jennifer Aniston nell'adattamento televisivo di I'm Glad My Mom Died non avrà alcun impatto sui suoi impegni con The Morning Show che, quindi, potrebbe proseguire con un quinto capitolo della storia ambientata nel mondo dei programmi televisivi.

The Morning Show: Jennifer Aniston in una foto della terza stagione

I'm Glad My Mom Died è lo straziante e divertente racconto degli anni in cui Jennette era una giovanissima attrice e doveva fare i conti con una madre dominante e prepotente.

Gli episodi mostreranno il rapporto tra l'attrice diciottenne e la madre narcisista che sfrutta la popolarità della figlia.

McCurdy è diventata famosa nel ruolo di Sam Puckett nella sitcom iCarly, interpretando poi nuovamente il personaggio nella serie spinoff Sam & Cat.

L'autobiografia è rimasta per oltre 80 settimane nella lista dei bestseller del New York Times.

Il team di produttori

La nuova serie sarà composta da dieci episodi e sarà scritta, prodotta e realizzata in veste di showrunner da McCurdy, in collaborazione con Ari Katcher (Ramy).

Nel team della produzione ci saranno anche LuckyChap, Jerrod Carmichael, Erica Kay, e Merman, casa di produzione fondata da Sharon Horgan, star e ideatrice di Bad Sisters.