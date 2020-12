Apocalypse Now, Scott Glenn: "Ho avuto il ruolo dopo aver salvato la vita a Francis Ford Coppola"

Scott Glenn racconta il rocambolesco provino che gli ha permesso di conquistare la parte in Apocalypse Now, oltre alle disavventure on location nelle Filippine.

Scott Glenn ha svelato di aver ottenuto il ruolo in Apocalypse Now dopo una serie di eventi rocamboleschi culminati nell'aver salvato la vita al regista Francis Ford Coppola.

Ripercorrendo la sua carriera in un video pubblicato da GQ, l'attore veterano ha raccontato la storia di come è stato scelto, nel 1979, per l'epico war movie Apocalypse Now.

Scott Glenn si è presentato al provino per il film insieme ad altri 50 attori che si proponevano per ruoli vari. Francis Ford Coppola lavorava con aspiranti attori a gruppi di quattro su una scena di un film in cui i soldati sono in una barca che scende lungo fiume Mekong River, litigando su chi dovesse essere la playmate di Playboy dell'anno. Glenn, che aveva servito nei marines, a un certo punto roteò gli occhi verso l'alto. Gesto notato subito da Coppola:

"Francis ha fermato l'improvvisazione e ha detto 'Ti ho visto, Scott. Queste persone stanno facendo un lavoro serio, non mi servono i tuoi commenti. Perché lo hai fatto? Io ho risposto 'Non era il lavoro a essere sbagliato. Ma questi tizi sono su una barca con il motore spento, galleggiando lungo il Mekon. Se urli e strepiti in questo modo sarai centrato da un colpo di mortaio in cinque secondi.'"

Scott Glenn è stato ingaggiato all'istante. L'attore ricorda che la situazione, on location, era tutt'altro che facile: "Sono arrivato alle Filippine di venerdì. Quasi tutti stavano partendo per Manila per il weekend, ma io ho deciso di restare nella location. Quel venerdì sera il peggior tifone che abbia colpito le Filippine dal 1932 si abbatté su di noi. Pensavano tutti che fossimo morti."

Scott Glenn e gli altri se la sono cavata, ma il set è stato completamente distrutto. Quando, qualche giorno dopo, Coppola ha fatto ritorno nell'area, era su una barca insieme ad alcuni membri della crew quando Scott Glenn ha notato che il ruscello su cui si trovavano era diventato una rapida all'indomani della tempesta. E ha capito che la barca, assicurata a una corda, rischiava di spezzarsi così ha tagliato la corda. Il regista lo ha ringraziato per avergli salvato la vita e Coppola, come ha detto Glenn, ha ringraziato l'attore per avergli salvato la vita e ha detto che gli avrebbe dato un ruolo di maggior perso.

Ma Glen ha detto che avrebbe preferito essere presente nell'atto finale del film, condividendo lo schermo con artisti del calibro di Marlon Brando, Dennis Hopper e Martin Sheen. L'unico ruolo vacante era ancora più piccolo di quello di Glenn, ma lui non ha avuto dubbi e ha detto a Coppola che l'avrebbe accettato. Ed è così che è diventato il tenente Richard M. Colby.