Apocalypse Now Redux: stasera su Iris la versione estesa del film di Francis Ford Coppola

Arriva stasera su Iris, dalle 21:10, Apocalypse Now Redux, versione estesa e restaurata, presentata nel 2001 Fuori Concorso a Cannes, del capolavoro di Francis Ford Coppola datato 1979.

La storia è naturalmente quella che già conosciamo bene, liberamente ispirata al romanzo di Joseph Conrad Cuore di tenebra: nel 1969 al capitano Willard viene affidato un incarico speciale e segreto, risalire il fiume Nung e addentrarsi nella giungla cambogiana per scovare il colonnello Kurtz. Un tempo soldato modello, prossimo alla promozione a generale, Kurtz è un disertore, sembra essere impazzito e a capo di un gruppo di indigeni: Willard deve trovarlo e "porre fine al suo comando", uccidendolo.

La locandina di Apocalypse Now Redux

Stesso cast, naturalmente - ci sono Marlon Brando, Martin Sheen, Dennis Hopper, Harrison Ford, Robert Duvall, Laurence Fishburne e R. Lee Ermey - ma molto più tempo rispetto alla versione del 1979: Apocalypse Now Redux dura ben 47 minuti in più della versione precedente, per via del nuovo montaggio e dell'inserimento di tutto il materiale che i produttori avevano scartato alla fine degli anni '70. Nella versione italiana è nuovo anche il doppiaggio.