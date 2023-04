Apocalypse Now, Paul Schrader: "La versione più lunga è peggiore dell'originale"

Paul Schrader mette in guardia i filmaker dalla tentazione di rivisitare i loro lavori e prende a esempio Apocalypse Now di Francis Ford coppola, a suo parere peggiorato nella versione allungata così come le opere di Terrence Malick e George Lucas.

"Penso che sia una pista molto scivolosa. Tutto cambia e non c'è niente che tu possa fare al riguardo" ha detto Paul Schrader in una conversazione con Oscar Isaac per la rivista Interview. "Quando persone come George Lucas lavorano con la CGI, non devi fare recasting o riscrivere il film. Potresti fare pasticci con il colore. Penso che i cambiamenti del colore di Terrence Malick fossero sbagliati, e penso che quando Francis Ford Coppola ha realizzato una versione più lunga di Apocalypse Now, è stato peggio dell'originale. Quindi penso che sia meglio lasciarli stare".

Le difficoltà di Apocalypse Now

Robert Duvall in una scena di Apocalypse Now

Coppola ha pubblicato una nuova versione di Apocalypse Now Redux[/FILM] nel 2019 per celebrare il 40° anniversario del film. In precedenza aveva pubblicato Apocalypse Now Redux nel 2001. L'epopea sulla Guerra del Vietnam di Coppola ha richiesto quasi otto mesi per essere girata e le riprese hanno fatto sforare il budget nelle Filippine, con Coppola alle prese con condizioni meteorologiche imprevedibili, drammi personali, set distrutti e un difficile Marlon Brando.

La saggezza di Paul Schrader

Paul Schrader, presidente della giuria internazionale della 57° edizione del festival di Berlino

Schrader ha sottolineato come i suoi film abbiano budget inferiori rispetto a quelli dei suoi colleghi, sottolineando l'enfasi sui "grandi giocattoli" e sulle sequenze d'azione:

"Non sono mai stato attratto dai grandi giocattoli come George, Francis e Martin Scorsese. Una volta che ti sei appassionato ai grandi giocattoli, i budget vanno alle stelle. Per grandi giocattoli intendo scene di folla, un guardaroba d'epoca, più esplosioni."

Parlando di alcuni dei suoi registi, Schrader ha anche aggiunto che lui "non fa commedie graziose":

"Non mi è mai importato molto di quella roba tenera. Jacques Tati ha fatto questi film e molte persone li adorano. Sono stravaganti, quindi la mia definizione di una stanza all'inferno è dove mostrano solo film di Jacques Tati. E poi vai nella stanza accanto dove suonano costantemente Prairie Home Companion".