Apartment 7A: Julia Garner e Dianne West nel terrificante trailer del prequel di Rosemary's Baby

Paramount+ ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Apartment 7A, film prequel del classico horror di Roman Polanski uscito nel 1968, Rosemary's Baby.

La star di Inventing Anna e Ozark Julia Garner è la protagonista del film, diretto da Natalie Erika James da una sceneggiatura di Skylar James e Christian White. Il film arriverà in esclusiva su Paramount+ il 27 settembre, giusto in tempo per l'inizio della stagione di Halloween.

In Apartment 7A, la Garner interpreta Terry Gionoffrio, che in Rosemary's Baby era una tossicodipendente in via di recupero interpretata da Victoria Vetri. Il prequel è ambientato nella New York del 1965 e racconta cosa è successo nell'edificio Bramford prima che Rosemary (interpretata da Mia Farrow nel film del 1968) vi si trasferisse.

Secondo la sinossi ufficiale: "Quando una giovane ballerina in difficoltà subisce un infortunio devastante, si trova attratta da forze oscure quando una coppia di anziani molto particolari e ben collegati le promette la possibilità di ottenere la fama".

Il cast è completato dal due volte Premio Oscar Dianne Wiest (Mayor of Kingstown), Jim Sturgess (Across the Universe) e Kevin McNally (Pirati dei Caraibi). Il cast di supporto comprende anche Marli Siu (Tutto quello che so sull'amore), Andrew Buchan (Tutti i soldi del mondo), Rosy McEwen (Blue Jean) e Kobna Holdbrook-Smith (Wonka).

Apartment 7A è una produzione Platinum Dunes e Sunday Night dei produttori John Krasinski, Allyson Seeger, Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller. Vicki Dee Rock e Alexa Ginsburg sono i produttori esecutivi del film.