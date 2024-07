Rosemary's Baby: Julia Garner sedotta dal male nelle prime foto del prequel Apartment 7A

Ira Levin, il romanziere di Rosemary's Baby, ha tentato di dare un seguito al suo romanzo di culto dando alle stampe nel 1997 Son Of Rosemary. Adesso a provare a raccontare un altro aspetto della storia raccapricciante da cui Roman Polanski ha tratto il suo cult è Natalie Erika James, regista di Apartment /A. Le foto pubblicate da Vanity Fair anticipano il look delle protagoniste Julia Garner e Dianne Wiest.

Secondo quanto anticipato, il nuovo capitolo si concentrerà su Terry Gionoffrio (Julia Garner), raccontando gli eventi occorsi nell'appartamento maledetto prima dell'arrivo di Rosemary (Mia Farrow).

"Quando mi hanno contattato per la prima volta riguardo al progetto, ero molto dubbiosa", ha detto James a Vanity Fair. "Di sicuro, non avrei mai accettato di fare un remake di un classico così fondamentale. Ma è stata una gioia poter giocare nel mondo del romanzo di Ira Levin con quei personaggi. Immagino che la mia motivazione per affrontarlo fosse la sensazione che ci fosse un diverso viaggio emotivo da esplorare e di poterlo fare in modo da alterare i canoni del genere".

Cosa è accaduto nella casa prima dell'arrivo di Rosemary?

Apartment 7A, che debutterà su Paramount+ USA il 27 settembre, è incentrato sul personaggio di Terry Gionoffrio (interpretato da Julia Garner, star di Ozark e Inventing Anna), un'aspirante ballerina sfortunata che rimane invischiata con i leader della congrega che abitano nel condominio di Bramford. Dianne Wiest interpreta Minnie Castevet, l'anziana vicina il cui comportamento ficcanaso è solo leggermente più irritante della sua segreta adorazione per il diavolo. Il ruolo è valso a Ruth Gordon l'Oscar come migliore attrice non protagonista per l'originale. "Con Dianne, si trattava di creare qualcosa di veramente distinto, perché Minnie è così meravigliosamente appariscente e invadente a suo modo", afferma James. "Anche per quanto riguarda i costumi, abbiamo optato per modelli più anni '50. Il suo personaggio è piuttosto vistoso, così come l'originale, ma l'abbiamo stravolta un po' per renderla nostra".

I fan dell'originale ricorderanno la scena in cui Rosemary incontra una giovane donna nella lavanderia del seminterrato del condominio. Il personaggio di Julia Garner, Terry, è quella giovane donna che nell'originale era interpretata da Angela Dorian. Una delle immagini del prequel anticipa la scena in cui si vede Garner camminare con sospetto verso una signora che smista la biancheria da un cesto. E questo è il punto di contatto tra originale e prequel che darà vita a una nuova storia altrettanto terrificante (si spera).

Nel cast di Apartment 7A troviamo anche Jim Sturgess, Marli Siu, Rosy McEwen, Amy Leeson e Scott Hume.