Anya Taylor-Joy nel primo teaser di Lucky, la serie thriller estiva di Apple TV

Apple TV ha rilasciato il primo teaser di Lucky, miniserie in sette episodi tratta dal romanzo bestseller di Marissa Stapley, un thriller teso tra truffe, fughe e identità in frantumi

Anya Taylor-Joy nella prima immagfine di Lucky
NOTIZIA di 03/02/2026

Presentata durante l'Apple TV Press Day 2026, Lucky si mostra per la prima volta con un teaser e data di uscita. Un progetto ambizioso che unisce una star del calibro di Anya Taylor-Joy, un bestseller amatissimo e una macchina produttiva rodata, pronta a trasformare una fuga disperata in racconto seriale.

Cosa promette il primo teaser: una fuga ad alta tensione firmata Apple TV

Il calendario è fissato: Lucky debutterà globalmente su Apple TV mercoledì 15 luglio 2026 con i primi due episodi, per poi proseguire a cadenza settimanale fino al 19 agosto. La serie, composta da sette episodi, è un thriller drammatico che mette al centro una protagonista in costante movimento, braccata da più fronti e costretta a reinventarsi per sopravvivere.

La prima occhiata offerta dal teaser suggerisce un tono asciutto, elegante, più concentrato sulla tensione che sull'azione fine a se stessa.

Al centro della storia c'è Lucky, una truffatrice di talento interpretata da Anya Taylor-Joy, che qui veste un doppio ruolo, davanti e dietro la macchina da presa, anche come produttrice esecutiva. Quando un colpo da milioni di dollari prende una piega disastrosa, Lucky si ritrova in fuga, inseguita dall'FBI e da un boss criminale che non conosce compromessi. La posta in gioco è semplice solo in apparenza: restare viva e trovare una via d'uscita da un labirinto che lei stessa ha contribuito a costruire.

Il progetto nasce dall'omonimo romanzo di Marissa Stapley, bestseller del New York Times e selezione del Reese's Book Club, elemento che chiarisce fin da subito l'intenzione di coniugare tensione narrativa e profondità psicologica.
Non si tratta solo di una corsa contro il tempo, ma di un racconto sull'identità, sulla menzogna come forma di sopravvivenza e sul prezzo da pagare quando ogni maschera inizia a cedere.

Un progetto d'autore, tra bestseller e nomi di peso

A rafforzare l'operazione c'è un cast corale di alto profilo: Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. e William Fichtner affiancano Taylor-Joy, promettendo un equilibrio tra carisma individuale e dinamiche di gruppo.

Dietro le quinte di Lucky si muove una squadra creativa che Apple TV conosce bene. La serie è co-sceneggiata e scritta da Jonathan Tropper, attraverso la sua Tropper Ink e nell'ambito del suo accordo globale con la piattaforma, insieme alla co-showrunner Cassie Pappas.
Tropper, già apprezzato per la sua capacità di intrecciare dramma e ritmo, guida un adattamento che sembra puntare sulla costruzione dei personaggi tanto quanto sull'intreccio.

La produzione porta il marchio di Hello Sunshine, la società fondata da Reese Witherspoon, che figura tra i produttori esecutivi insieme a Lauren Neustadter. Non è un dettaglio secondario: negli ultimi anni, Hello Sunshine si è distinta per la scelta di storie guidate da protagoniste femminili complesse e lontane dagli stereotipi, da The Morning Show a Surface. Lucky sembra inserirsi perfettamente in questa linea editoriale.

Anya Taylor-Joy produce tramite la sua LadyKiller, confermando un percorso sempre più orientato al controllo creativo dei progetti che interpreta. La regia del pilot è affidata a Jonathan van Tulleken, anche lui produttore esecutivo, elemento che contribuisce a dare un'impronta visiva coerente fin dall'esordio.

Nel panorama Apple Originals, Lucky si presenta come un tassello strategico: una miniserie compatta, con un arco narrativo chiuso, pensata per catturare il pubblico globale senza diluirsi. L'uscita settimanale, ormai cifra stilistica della piattaforma, suggerisce la volontà di costruire conversazione e attesa, episodio dopo episodio.