Anya Taylor-Joy condivide le foto del matrimonio su Instagram: 'Due anni fa ho sposato il mio migliore amico'

Anya Taylor-Joy si è sposata in gran segreto due anni fa, il 1° aprile 2022, in un tribunale di New Orleans. Per celebrare il secondo anniversario con il marito, il musicista Malcolm McRae, l'attrice alcune foto e video personali dell'evento.

"Due anni fa, il primo aprile, ho segretamente sposato il mio migliore amico a New Orleans. La magia di quel giorno è incisa in ogni cellula del mio essere, per sempre. Buon secondo anniversario amore mio... sei il migliore" si legge nella didascalia del post di Taylor-Joy.

Scene da matrimonio

L'attrice ha condiviso un video in una storia Instagram in cui incrocia le braccia con McRae mentre addentano un pezzo di torta, mentre nel carosello di foto è immortalata mentre cammina attraverso una cattedrale in un abito da sposa color sabbia, decorato con fiori e uccelli, con un lungo velo che tocca il pavimento. In un'altra immagine è seduta su un divano con McRae e Cara Delevingne e un altro invitato al matrimonio, tutti giocosamente avvolti nel suo velo. Un altro breve video la mostra nella chiesa illuminata dalle candele.

Malcolm McRae ha replicato con un post su Instagram:"Ti amo adesso e in qualche modo l'ho sempre fatto e in qualche modo non finirà mai. Buon secondo anniversario di matrimonio (ieri), bellissima", didascalia accompagnata da foto e un video nel quale si baciano. Dopo il matrimonio a New Orleans, la coppia ha replicato a Palazzo Pisani Moretta a Venezia lo scorso ottobre.