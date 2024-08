Anya Taylor-Joy sarà la protagonista di una nuova serie Netflix intitolata Come uccidere la tua famiglia

L'attrice Anya Taylor-Joy collaborerà nuovamente con Netflix in occasione della serie tratta da Come uccidere la tua famiglia.

Il romanzo Come uccidere la tua famiglia scritto da Bella Mackie verrà adattato in una serie prodotta per Netflix e la protagonista sarà Anya Taylor-Joy.

L'attrice, oltre a interpretare il personaggio principale sarà inoltre coinvolta nel progetto come produttrice esecutiva.

Cosa racconta Come uccidere la tua famiglia

La serie in otto episodi vedrà l'attrice impegnata nel ruolo di Grace Bernard.

La protagonista interpretata da Anya Taylor-Joy ha una famiglia complicata e suo padre, Simon Artemis, è un miliardario e uno spietato arrampicatore sociale. Lei è nata da una relazione che l'uomo sostiene di non ricordare, lasciando la madre e Grace senza aiuti.

Quando la madre muore e viene rifiutata dalle persone che dovrebbero amarla, Grace trasforma la sua rabbia in qualcosa di utile per uccidere i membri della famiglia estesa in modo creativo. Grace si fa strada tramite la vendetta, ma la sua missione la allontana sempre di più da ciò di cui ha realmente bisogno.

Il romanzo viene descritto come una "commedia nera, una satira bruciante sulle famiglie disfunzionali e sui privilegi di classe, nonché una critica feroce all'ossessione dei media per l'universo del crimine e alle falle di un sistema che non ammette deviazioni dalla norma".

Le dichiarazioni della star

Emma Moran sarà sceneggiatrice e produttrice della serie, mentre Anya sarà coinvolta come produttrice esecutiva tramite la sua LadyKiller Productions Inc.

La star di Furiosa ha dichiarato in un comunicato: "Non appena ho girato l'ultima pagina, sapevo che dovevo avere un ruolo nel portare in vita questa storia. Dopo un po' di stalking dell'inimitabile Bella Mackie, non potrei essere più elettrizzata nel collaborare con il team composto da Sally, Lizzie ed Emma. Non vedo l'ora di sporcarmi ancora di più le mani".

Bella Mackie ha aggiunto che è stato elettrizzante guardare mentre i personaggi che ha creato prendono vita grazie al team creativo coinvolto nel progetto. La scrittrice ha sottolineato: "Anya è perfetta per interpretare Grace: penso spesso che la capisca meglio di me".