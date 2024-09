Anya Taylor-Joy vuole interpretare questa celebre eroina Disney: "È il mio sogno"

Se la Disney dovesse annunciare un remake in live-action di Frozen, Anya Taylor-Joy ha confessato di essere più che pronta a partecipare alle audizioni per il ruolo di Elsa.

L'attrice de La regina degli scacchi e del recente Furiosa: A Mad Max Saga ha rivelato che il suo ruolo da sogno per la Disney o per un musical sarebbe quello dell'iconica regina delle nevi. In un'intervista a Vogue Hong Kong, Taylor-Joy ha dichiarato di voler poter dire ai figli dei suoi fratelli di essere Elsa e di voler sparare ghiaccio dalle mani.

"Voglio davvero fare un musical perché sono un po' troppo ossessionata dal mio attuale lavoro. Amo portare a termine compiti impossibili. Penso che questo sia incredibilmente motivante per me, quindi l'idea di poter cantare, ballare e recitare allo stesso tempo è davvero eccitante per me".

Frozen: l'incantevole Elsa in una scena del film

"Penso che Frozen sarà fantastico. Sparare cubetti di ghiaccio dalle mani può essere molto divertente. E sarei la preferita alle feste di compleanno di tutti i bambini. Tutti i miei fratelli hanno figli, quindi mi piacerebbe che potessero dire: 'Mia zia è Elsa'. Sarebbe fantastico!", ha aggiunto.

Frozen 3: Jennifer Lee anticipa l'epico plot che abbraccerà più capitoli

Una versione live-action di Frozen - Il regno di ghiaccio è un argomento di discussione perenne tra i fan del franchise, ma la Disney non ha mai confermato l'intenzione di adattare il suo grande successo animato. Attualmente lo studio è concentrato sui capitoli tre e quattro della saga animata, il primo dei quali dovrebbe uscire nel corso del 2027.

Jennifer Lee ha mostrato in anteprima un artwork di Frozen III alla D23 svoltasi il mese scorso. "Riesce a catturare la scena di Anna ed Elsa... tutti alla Disney animation sono entusiasti di tornare in questo mondo", ha anticipato. Elsa è doppiata nella versione originale da Idina Menzel nei film d'animazione.