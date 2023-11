Frozen 3: Jennifer Lee anticipa l'epico plot che abbraccerà più capitoli

Durante una nuova intervista in occasione dell'uscita di Wish, Jennifer Lee, la regista di Frozen - Il regno di ghiaccio e del sequel Frozen II - Il segreto di Arendelle, nonché direttrice creativa di Disney Animation, ha svelato i primi dettagli su Frozen 3 e sul futuro del franchise. In particolare sembra che l'epico plot del terzo capitolo della saga, abbraccerà un progetto più ampio che coinvolgerà più film.

Ecco cosa ha dichiarato la regista: "Posso dire solo quello che abbiamo già condiviso, ovvero che il team è al lavoro. Siamo profondamente entusiasti della storia che stiamo costruendo insieme ed è così epica che potrebbe non rientrare in un solo film". Inoltre, durante l'intervista la regista ha confermato la dichiarazione di Bob Iger di qualche giorno fa relativa alla fase di sviluppo di un quarto capitolo della saga.

Wish

L'ultimo film che ha visto Jennifer Lee ricoprire la veste di produttrice esecutiva e sceneggiatrice è Wish. Nel film d'animazione Disney la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile - il sovrano di Rosas, Re Magnifico - per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose. Il film è diretto da Chris Buck prodotto da Peter Del Vecho (Frozen, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) e co-prodotto da Juan Pablo Reyes (Encanto). Wish uscirà nelle sale italiane il 21 dicembre.