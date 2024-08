Frozen: annunciato il terzo film, Anna ed Elsa sono in viaggio nel primo concept art

La Disney si è letteralmente lasciata andare al D23 di venerdì, in particolare ha mostrato per la prima volta il concept art del prossimo Frozen 3, il trequel del franchise animato originale che ha totalizzato 2,76 miliardi di dollari al botteghino globale e due vittorie agli Oscar.

Vedete di seguito la nuova immagine di Frozen.

Inside Out 2 batte Frozen 2 e diventa il film animato con i migliori incassi di sempre

Frozen 4 si farà?

La regista Jennifer Lee ha dichiarato che "i sono state molte domande dopo Frozen 2... ci vorranno due film per rispondere". Lee ha detto questo senza dire apertamente che ci sarà un Frozen 4. Né è stato mostrato sullo schermo un logo per Frozen 4. Ha detto che il terzo capitolo arriverà sugli schermi nel 2027 (la Disney ha fissato il film d'animazione al 24 novembre 2027, il tradizionale giorno del Ringraziamento per Frozen). Tra l'altro, questo coincide con quanto affermato dal CEO della Disney Bob Iger su GMA a novembre, ovvero che sì, c'è un Frozen 4.

Ha poi mostrato il primo concept art di Frozen 3: "Guardate la scena di Anna ed Elsa... tutti alla Disney animation sono entusiasti di tornare in questo mondo".

Il disegno raffigura Elsa e Anna separatamente su cavalli che si dirigono verso un orizzonte estivo. Olaf era sul dorso del cavallo di Anna.

In passato la regista Lee aveva anticipato sul sequel di Frozen e la possibilità che il franchise sarebbe continuato con più film: "Posso dire solo quello che abbiamo già condiviso, ovvero che il team è al lavoro. Siamo profondamente entusiasti della storia che stiamo costruendo insieme ed è così epica che potrebbe non rientrare in un solo film". Inoltre, sempre durante l'intervista la regista aveva confermato la dichiarazione di Bob Iger di qualche giorno prima relativa alla fase di sviluppo di un quarto capitolo della saga.

Locandina di Frozen II - Il segreto di Arendelle

Vista la popolarità ottenuta da Frozen - Il regno di ghiaccio (2013) e Frozen II - Il segreto di Arendelle (2019), l'annuncio di due sequel non sorprende. I primi due episodi hanno guadagnato rispettivamente 1,2 e 1,4 miliardi di dollari al botteghino mondiale e il secondo capitolo della saga è presto diventato il film animato con i migliori incassi di sempre.

In Frozen 2 la Regina Elsa, la Principessa Anna, Kristoff e Olaf si addentrano nel cuore della foresta incantata per scoprire la verità su un antico mistero del regno di Arendelle, l'unica speranza per salvare il regno e i suoi cittadini dalle forze implacabili della natura.