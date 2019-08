Antonio Banderas sulla Open Arms e i migranti: "I porti chiusi, un orrore"

Anche Antonio Banderas è intervenuto sulla situazione dei migranti bloccati a bordo della Open Arms, ormai da giorni al largo di Lampedusa. Nel corso di una conferenza stampa in Spagna l'attore ha espresso tutto il suo orrore per i porti chiusi.

Le star di Hollywood fanno sentire la loro voce in favore dei migranti bloccati a bordo delle navi a cui le nazioni europee che si affacciano sul Mediterraneo negano il permesso di attraccare nei loro porti. Dopo Richard Gere, che alcuni giorni fa ha portato cibo ed acqua a bordo della Opens Arms, la nave dell'ong spagnola Proactivia, Antonio Banderas ha definito senza mezzi termini un "orrore" la situazione che si è creata nel Mediterraneo citando anche lui il caso della Open Arms. La nave, lo ricordiamo, ha 160 persone a bordo, salvate da un naufragio, e si trova da diversi giorni al largo di Lampedusa, l'attore spagnolo ha sottolineato "è una situazione che ha molto a che vedere con la risposta politica che si sta vivendo nel mondo dove, per esempio, a capo degli Stati Uniti c'è un signore che vuole erigere un muro".

Dolor Y Gloria: una sequenza con Antonio Banderas

Le dichiarazioni di Antonio Banderas sono state riportate dai media spagnoli, l'attore nel corso della conferenza stampa ha detto "Esistono soluzioni possibili al tema nord-sud, ma richiedono un'enormità di fondi e di anni, probabilmente decenni, perché la comunità internazionale pianifichi un piano Marshall per l'Africa, per esempio".

Antonio Banderas è al momento uni degli attori europei più richiesti ad Hollywood, il suo prossimo film in uscita The Laundromat diretto da Steven Soderbergh è interpretato tra gli altri da Meryl Streep e Gary Oldman sarà in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 il prossimo primo settembre. Si prevede quindi che Banderas sarà tra gli ospiti di Venezia 2019 insieme a tante altre star attese per il Festival.