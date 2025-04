Antonio Banderas: la star spagnola nel biopic sullo chef Anthony Bourdain con Dominic Sessa

Antonio Banderas sarà protagonista del nuovo film biografico prodotto da A24 sul leggendario chef Anthony Bourdain, al fianco della star di The Holdovers Dominic Sessa.

Il ruolo di Banderas al momento è ancora sconosciuto mentre la partecipazione al progetto di Sessa, che ha debuttato al cinema proprio nel film di Alexander Payne con Paul Giamatti, era già stata anticipata la scorsa estate.

Il film biografico sul compianto chef Anthony Bourdain

Il film s'intitolerà Tony e sarà ambientato nel 1976, quando un giovane Bourdain vive un'esperienza che gli cambierà la vita lavorando e vivendo a Provincetown, nel Massachusetts. Le riprese del biopic inizieranno il mese prossimo.

Anthony Bourdain in una foto di No Reservations

Bourdain si iscrisse alla scuola di cucina due anni dopo il periodo in cui è ambientato il film, che parte con la narrazione nelle fasi precedenti alla svolta della sua vita. Lo chef divenne famoso nel 2000 con il memoir Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly. Bourdain vinse anche un Emmy postumo per il suo contributo a serie come No Reservations e Parts Unknown. Morì a Strasburgo, in Francia, nel 2018, a soli 61 anni.

Il progetto cinematografico di Tony su Anthony Bourdain e gli ultimi progetti di Antonio Banderas

Il lungometraggio verrà diretto da Matt Johnson e presumibilmente Dominic Sessa interpreterà la versione giovane di Anthony Bourdain ma non ci sono conferme in merito.

Paddington in Perù: Antonio Banderas in una scena

Antonio Banderas nel 2024 ha lavorato nel film Clean Up Crew - Specialisti in lavori sporchi, per la regia di Jon Keeyes, che l'ha diretto anche in Cult Killer, oltre a recitare nel ruolo di Hunter Cabot in Paddington in Perù e in Babygirl di Halina Reijn.